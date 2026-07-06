Bu Araba Tıpkı İnsan Gibi Mantık Yürütüyor! İç Tasarımı Paylaşıldı

MG, Haziran ayında özelliklerini paylaştığı yeni otomobili 07'nin şimdi de iç tasarımını gözler önüne seren görüntüler paylaştı. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonları ile piyasaya sürülecek olan araba, iç tarafta geniş hareket alanı sunacak bir model olarak müşterilerle buluşmaya hazırlanıyor.

MG 07'nin Nasıl Bir İç Tasarımı Var?

MG 07, sürücü ve yolcuları iç tarafta beyaz, mor ya da mavi gibi iddialı renk seçenekleri ile karşılayacak. Ön kısımda 15,6 inçlik büyük 2.5K çözünürlüklü multimedya ekran yer alacak. Yapay zeka destekli sistem sayesinde içerideki nem ve sıcaklık oranına göre sürücü koltuğu ayarları otomatik olarak en iyi hâle getirilecek.

697 litrelik bagaj hacmi sunacak olan model, 109 litrelik gizli bir bölme ve 30 litrelik çift sıcaklık ayarına sahip buzdolabı ile gelecek. Farklı noktalara eklenen toplamda 21 adet hoparlör bulunacak. Ayrıca uzamsal ses desteği de bulunacak. Arabada sevilen bir şarkı açıldığında ses içerideki herkesi saracak. Böylece keyifli bir sürüş deneyimi elde edilebilecek.

MG 07'nin Özellikleri Neler Olacak?

MG 07 Tam Elektrikli Sürümü MG 07 Hibrit Sürümü 176 kW elektrik motoru 67 kWh batarya kapasitesi 610 / 650 km CLTC menzil Arka aks motor Momenta R7 + LiDAR 152 kW elektrik motoru 30 kWh batarya kapasitesi 185 km elektrikli menzil 1,5 litre benzinli motor + 152 kW elektrik motoru Momenta R7 + LiDAR

MG 07, 4886 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe ve 1485 mm yüksekliğe sahip olacak. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe ise 2825 mm olacak. Sürücülerin karşısına iki farklı modelle çıkacak. Menzil değeri, gücü, hızlanma süresi ve dahası, hangi modelin seçildiğine bağlı olarak değişiklik gösterecek.

MG 07'nin EV (Tamamen Elektrikli) Sürümü Neler Sunacak?

Bu otomobilin tamamen elektrikli sürümü, 800 voltluk sistemle gelecek. CLTC standartlarına göre 840 kilometre menzil sunacak. Tabii ki bu, Çin yollarına göre geçerli. Avrupa ve Türkiye'de daha geçerliliği olan WLTP standartlarına bağlı kalırız. Türkiye yollarında aşağı yukarı 672 kilometre menzil sağlayacaktır.

MG 07'nin PHEV (Şarj Edilebilir Hibrit Araç) Sürümü Neler Sunacak?

Hibrit versiyon, 82 kW (yaklaşık 111 beygir) güç üreten 1,5 litrelik atmosferik benzinli motor ve 152 kW'lık (206 beygir) elektrik motoru ile çalışacak. CATL ve SAIC iş birliğinde üretilen 30 kWh kapasiteye sahip lityum demir manganez fosfat batarya ile donatılacak. Yalnızca elektrikle 185 kilometre yol gidebilecek.

MG 07'nin Gelişmiş Özellikleri Neler?

Araçta akıllı sürüş sistemi Momenta R7 bulunacak. Bu sistem sayesinde araç öngörü kazanacak. Hangi durumda ne olacağını önceden tahmin edebilecek. Örneğin bir ara sokakta seyir hâlindeyken önünüze top fırlarsa kısa süre içinde bir çocuğun geleceğini bilirsiniz, değil mi? Araç da sizin gibi mantık yürütecek ve bu tür durumları önceden belirleyebilecek.

Araçta ayrıca saniyede yüz binlerce lazer ışını göndererek çalışan LiDAR sensörü yer alacak. Bu sensör, lazer ışınlarının çarptığı nesnelerden geri dönüş süresini hesaplayarak alanın üç boyutlu bir haritasını oluşturuyor. Kamera gibi yetersiz ışıklandırma şartları altında bir dezavantaj yaratmıyor. Sisli havalarda bile mümkün olduğunca doğru tespitler yapıyor.

MG 07 Türkiye'de Satılacak mı?

MG7 şu an Türkiye'de 300 bin TL ila 3 milyon 450 bin TL fiyat etiketiyle satışta. Bu modeli göz önüne alacak olursak yeni MG 07'nin de Türkiye'deki müşteriler ile buluşturulma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, her iki sürüm de gelmeyebilir. Hibrit sürümün elektrikli versiyona göre getirilme olasılığı daha yüksek. Araba, 2026'nın sonuna doğru Çin'de piyasaya sürülecek. Beklendiği gibi Türkiye'ye getirilirse onu almak isteyenlerin 2027'nin ilk yarısına kadar beklemesi gerekebilir.

Editörün Yorumu

MG 07'nin iç tasarımını oldukça beğendim. Tasarımı incelediğimde önceliğin konfora verildiğini görüyorum. Günümüzde birçok sürücü için önemli olan maksimum teknoloji değil, kendisini rahat ettirecek bir ortam sunulup sunulmadığı. Bu araç ise son teknoloji gibi hissettirmeye odaklanmıyor ama bu konuda bir eksiğinin olmadığını da gösteriyor. Bunu yaparken de konfor düzeyini üst seviyede tutmayı başarıyor.