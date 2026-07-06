100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Globale Geliyor! 200 MP Kamerası Var

Huawei Pura 90 Pro Max, 2026 yılının nisan ayında Çin'de tanıtıldı. 16 GB RAM seçeneği ve yüksek çözünürlüğe sahip OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pura 90 Pro Max'in global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Duyuru ile birlikte telefonun global sürümünün tanıtım tarihi belli oldu.

Huawei Pura 90 Pro Max Globale Ne Zaman Gelecek?

Huawei Pura 90 Pro Max'in global sürümü 14 Temmuz tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte global sürümün tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek şarj hızı, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Huawei Pura 80 Pro, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

Huawei Pura 90 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Pura 90 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına diar herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pura 90 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Huawei Pura 90 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 6.499 yuan (44.855 TL)

6.499 yuan (44.855 TL) 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 6.999 yuan (48.306 TL)

6.999 yuan (48.306 TL) 16 GB RAM ve 512 GB depolama: 7.499 yuan (51.757 TL)

7.499 yuan (51.757 TL) 16 GB RAM ve 1 TB depolama: 8.499 yuan (58.658 TL)

Çin'de Huawei Pura 90 Pro Max için 6 bin 499 yuan başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Bu da güncel kur ile birlikte 44 bin 855 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 90 bin TL civarında olabilir. Huawei Pura 90 Pro Max'in Türkiye fiyatı ile iglili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Pura 90 Pro Max'in Global Sürümünde Hangi İşlemci Bulunacak?

Huawei Pura 90 Pro Max'in global sürümünde Kirin 9030S işlemcisinin yer alması bekleniyor. Çin sürümünde de tercih edilen bu işlemci, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile, son yılların en başarılı battle royale oyunu PUBG Mobile ve popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor.

Pura 90 Pro Max'in Global Sürümünün Bataryası Kaç mAh Olacak?

Huawei Pura 90 Pro Max'in global sürümünün 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Global sürüm ayrıca 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyebilir. Bu teknoloji sayesinde ise telefon kısa sürede şarj olabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Huawie Pura 80 Pro'da 5.170 mAh batarya kapasitesi, 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Huawei Pura 80 Pro+'ın ise 5.700 mAh batarya kapasitesi, 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini desteklediğini belirtelim.

Huawei Pura 90 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Kirin 9030S

Kirin 9030S RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

256 GB / 512 GB / 1TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 40 MP

40 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 6000 mAh

6000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz

100W kablolu, 80W kablosuz Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

Editörün Yorumu

OLED ekran kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.