Herkes Dalga Geçiyordu: Hyundai Patentini Aldı!

Hepimiz son yıllarda sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan gerçek olamayacak kadar iyi icatlar görmüşüzdür. Bunlardan bir tanesi ise hiç kuşkusuz araçlar üzerindeki pervaneler ile enerji üretme fikri. Fizik yasalarına karşı gelen bu fikir tabi ki sadece sosyal medyada kaldı. Ancak Hyundai, aldığı bir patent ile rüzgar enerjisinden gerçek anlamda enerji üretebilir.

Hyundai Rüzgar Enerjisi ile Nasıl Elektrik Üretecek?

Araçlarında rüzgar enerjisinden elektrik üretmek için patent alan Hyunda, bu konuda internette dolanan sistemlerden daha farklı bir yaklaşıma sahip. Hyundai'nin patenti ön tamponun her iki tarafında hava girişlerinin arkasına konumlandırılan rüzgarla çalışan bir çift dinamoyu kapsıyor.

Bu jenaratörlerin önünde ise hareketli hava kanatçıkları bulunuyor. Bu sayede sadece gerekli zamanlarda pervanelere hava akışı sağlanıyor. Gerekmediği zamanlarda ise bu kapakçıklar kapanarak, aracın aerodinamilk verimliliği artılıyor ve araç standart diğer araçlar gibi yol almaya devam ediyor.

Hyundai, bu sistemi özellikle frenleme ve park hâlinde kullanmak üzere tasarlamış. Ayrıca düşük hızlarda da bu sistem araca ekstra enerji sağlayabilecek. Bu sistem sayesinde frenleme esnasında açılan kapakçıklar aracın enerjiyi geri kazanmasını sağlayacak, ayrıca oluşan ekstra hava direnci otomobillerin daha iyi fren performansı sunmasını da sağlayabilir.

Diğer yandan kullanıcılar doğru yöne park ettikleri koşullarda araçları kendi kendini az da olsa rüzgar enerjisi ile şarj olabilir. Koreli üreticinin mühendisleri yaptıkları hesaplamalarla belli hızlar altında da bu sistemi aktif olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Özellikle şehir içi hızlarda bu sistemin araçlara enerji sağlayabileceğine inanılıyor.

Araçlarda Rüzgar Enerjisini Kullanmak Fizik Kurallarına Aykırı Mı?

Hava ya da rüzgar direnci; hava yoğunluğu, cismin hızının karesi, sürtünme katsayısı ve kesit alanı (F d = ½(ρ x v2 x Cd x A) ile doğru orantılı. Bu yüzden hızınızı artırdığınızda hava direnci bu hızın karesi kadar artıyor. Ayrıca sosyal medyada araçlarda gördüğümüz araçlara eklenen pervaneler ile araçların yüzey alanları (A) ve sürtünme katsayıları (Cd) önemli oranda artıyor.

Bilimsellikten oldukça uzak olan bu sistemler, araca eklenen ekstra ağırlık, fazladan yüzey alanı ve rüzgar direnci olarak geri dönüyor. Tüm bunların yanı sıra jenaratörlerde üretilen bu enerji motora aktarılana kadar eklenen yeni dişliler ile bir kayıba daha uğruyor. Bu yüzden sosyal medyada yer alan sistemler maalesef enerji üretmek yerine araçları çok daha verimsiz hâle getiriyor.

Hyundai ise bu fikri alarak başka bir noktaya taşımış durumda. Yüksek hızlarda bu sisteme giden hava akışını keserek oluşan fazladan sürtünme ortadan kaldırılıyor. Sadece gerekli durumlarda kullanılması için tasarlanan bu sistem, hibrit ve elektrikli araçlar için verimliliği az bir miktar da olsa artırabilir.

Editörün Yorumu

Yıllar boyunca sosyal medyada araçların üzerine yerleştirilen 'vantilatörlerle' otomobillerin çok daha verimli hâle getirildiği iddia edildi. Maalesef fizik böyle işlemiyor. Hâlâ piyasada dolanan bu kişiler araçlarını daha verimli yapmaktan ziyade sahip oldukları menzili düşürmekten başka bir şey yapmıyorlar.

Hyundai ise bu sistemlere yeni bir bakış açısı getirerek rüzgar enerjisinden yararlanabileceklerini ortaya koydu. Sadece düşük hızlarda ve frenlemelerde aktif edilen bu sistemler ile araçlar daha verimli hâle getirilebilir. Özellikle frenleme esnasında yaşanan kayıplar bu sayede küçük bir miktar azaltılabilir. Tabi ki bu sistemlerin getireceği ağırlık ile ne kadar verimli olabilecekleri başka bir soru işareti.