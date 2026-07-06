XBOX'ın Amiral Gemilerinden Biri Geliştirici Mi Değiştirecek? Şok İddia

XBOX cephesinde beklenmedik bir gelişmeye tanıklık edebiliriz. Şu an için resmiyette bir şey olmasa da Halo serisinin Activision bünyesine kaydırılması değerlendiriliyor olabilir. İddianın kaynağının hepimizin yakından tanıdığı bir isim olması, şüpheleri artırmıyor değil.

Halo Serisi Activision Çatısı Altına Mı Geçecek?

XBOX çatısı altında büyük bir hareketliliğin olduğunu biliyoruz. Yaklaşan büyük işten çıkartma depremi öncesinde, büyük markalara yeniden odaklanılması, işten çıkartmalar, kepek indirmesi beklenen stüdyolar ve yeniden yapılanmalar dahil sayısız söylendi duymuştu. Bizleri nasıl bir tablonun beklediğine dair pek çok ihtimal söz konusu iken ortaya atılan iddiaya bakılırsa Microsoft, Halo serisinin geleceğini Activision çatısı altında daha parlak görüyor.

Windows Central'ın tanıdık ismi Jez Corden, Rand al Thor 19 isimli Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen yayın sırasında söylediğine göre, Halo serisinin istikrarını koruyabilmesi için Activision çatısının altında yoluna devam edeceğine dair bir söylenti duyduğunu aktardı. Her ne kadar kesinlenmemiş bir durum olsa da XBOX çatısı altında değerlendirilen bir konuymuş.

Bildiğiniz gibi Halo, Bungie sonrasında Halo Studios (eski adıyla 343 Industries) tarafından geliştirilir olmuştu. Karşımıza son olarak Halo Infinite ile çıkılmıştı. Ne var ki son yıllarda, seri beklenen etkiyi yaratmakta zorlanıyor. Bu ayın sonlarına doğru oyuncular le buluşacak olan Halo: Campaign Evolved ise önemli bir sınav olacak iken, orijinal oyunun yeniden yapımı aşamasında gerçekleştirilen değişikliler kimi oyuncular açısından pek de hoş karşılanmış değil.

Call of Duty, Fallout, Gears of War, Halo ve The Elder Scrolls gibi markalar, XBOX için son derece önemli, ama her yeni oyunun çıkışı öncesindeki bekleyişin uzun olması ve bütçesi dolayısı ile yoğun baskı oluşturuyor. Mesela Fallout, Halo ve The Elder Scrolls serisilerinden oldukça uzun zamandır yeni bir oyun görmüyoruz. Bu da Microsoft cephesini Actvision ve Blizzard Entertainment'tan alınan marka yönetimi derslerini Halo serisinde uygulamaya itmiş gibi görünüyor.

Elbette şu an için resmi olarak açıklanmış bir durum yok. Duyduklarımız sadece söylentiden ibaret ve haliyle de ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Kim bilir, belki de gerçekten böylesi bir eylem değerlendirilmiştir. Belki de daha sonradan değişikliğe gidilmiş de olabilir. Yani şu durumda bekleme ve olacakları görmek, biz oyuncular için en iyisi diyebiliriz.

Editörün Yorumu

XBOX cephesinde Asha Sharma sonrasında büyük bir hareketlilik var. Eski günlere dönüş için yoğun mesailer harcanıyor. Bu süreçte, hedeflenen noktaya gelinebilmesi için de her şey mümkün gibi görünüyor. Ancak Halo serisinin geliştirici değiştirmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum. Yani eğer gerçekten Actvision ve Blizzard Entertainment'tan alınan marka yönetimi derslerini Halo serisinde uygulanacaksa bu, Halo Studios kontroldeyken de yapılabilir. Hatta bu, uzun yıllar seriyi yakından tanıyan bir ekip ile daha sağlıklı bir şekilde hayat geçirilebilir düşüncesindeyim.