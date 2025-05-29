Kiralık Eve Gizli Kamera Kuran Ev Sahibi Ne Kadar Ceza Alacak?

Birkaç gün önce Denizli'de meydana gelen bir olay, sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Denizli'de günlük kiralık evde konaklayan bir kişi, prizin içine yerleştirilmiş gizli bir kamera buldu. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından yetkililer gerekli aksiyonları almak üzere hareketlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda, aynı ev sahibinin farklı dairelerinde de aynı yöntemi kullanarak insanları dikizlediği ortaya çıktı.

Denizli'de, günlük kiralık bir dairede prizde bulunan gizli kamera düzeneğine ait görüntüler.pic.twitter.com/OAmhAV6yTZ https://t.co/zd8lZbuO9N — BPT (@bpthaber) May 26, 2025

Bu olaydan sonra kullanıcılar, ev sahibinin ne kadar ceza alacağını merak ederek araştırmaya başladı. Peki, özel hayatın gizliliğini bu şekilde ihlal etmenin cezası ne?

Gizli Kamera ile Özel Hayatı İhlal Etmenin Cezası

Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesine göre; tıpkı bu ev sahibi gibi, kiralanan evler vasıtasıyla vatandaşların mahremiyetini ihlal edenlere 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası veriliyor. Şayet görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve daha geniş kitlelere ulaştırılmışsa, bu durum mahremiyeti ihlal edilen vatandaşın hayatında kalıcı izler ve travmalar bırakacağından ötürü daha ağır oluyor.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırsa ceza 3-5 yıla kadar uzuyor. Muhtemelen son yaşanan olay için de uygulanacak ceza bu olacak.

"Mahremiyeti İhlal Etmenin Cezası Bu Mu?"

Denizli'deki olay aslında meydana gelen tek olay değildi. Ünlü bir günlük ev kiralama platformundan bulduğu bir evde konaklayan bir başka vatandaş da aynı durumdan mağdur olmuştu. Ancak böyle bir mahremiyetin cezasının maksimum 5 sene hapis olması, pek çok kullanıcının ağır tepki göstermesine neden oldu.

Sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, bu cezaların yeterince ağır olmadığını ve caydırıcı özelliğinin bulunmadığını vurgulayarak tepki gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu cezalar adil mi? Yorumlarda tartışalım.