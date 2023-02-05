Gladyatör 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Gladyatör 2 çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca filme dair oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Peki, Gladyatör'ün ikinci filmi ne zaman vizyona girecek? Şimdiden çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan filme ilişkin detaylar haberimizde.

Paramount Pictures tarafından paylaşılan bilgilere göre filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapacak. Sabırsızlıkla beklenmeye başlanan filmin senaristliğini ise Doug Wick, Lucy Fisher ve David Scarpa üstlenecek.

Filmdeki Lucius karakterini Paul Mescal isimli oyuncunun canlandırması bekleniyor. Mescal, 2022 yılında yayımlanan Normal People isimli mini dizi ile dünya genelinde popülerlik elde etti. Peki, Gladiator 2 ne zaman çıkacak?

Gladyatör 2 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Paramount Pictures, Gladiator 2 (Gladyatör 2) isimli filmin ne zaman vizyona gireceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Gladyatör'ün ikinci filmi 22 Kasım 2024 tarihinde vizyona girecek. Eğer ilk filmi izlemediyseniz Netflix isimli dijital yayın hizmeti üzerinden göz atabilirsiniz.

Gladyatör 2 Konusu Nedir?

Gladyatör 2 filminde Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikâyesini konu alacak. Lucilla'yı Connie Nielson'ın canlandırması bekleniyor.

Paramount Pictures tarafından duyurulan Gladiator 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilk film kadar başarılı olabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.