The Flash'ın Final Sezonunda Diziye Dönecek İsimler Açıklandı

CW'nin Flash dizisi sekiz sezondur devam ediyor ve dokuzuncu ve son sezonu birkaç gün içinde başlayacak. Biteceğini bilen dizilerin final sezonları için oldukça tipik olan bir şekilde, CW dizinin geçmişinden olabildiğince çok sayıda oyuncuyu geri getiriyor ve kısa süre önce topluluğa yeni bir üçlü daha duyurdu.

Entertainment Weekly tarafından açıklandığı üzere dizinin final sezonunda Jessica Parker Kennedy (Nora West-Allen/XS), Rick Cosnett (Eddie Thawne) ve Matt Letscher (Eobard Thawne/Reverse-Flash) geri dönecek. Kabul etmek gerekir ki bu çok da şaşırtıcı değil: her üç karakter de bir önceki Flash sezonunda bir ya da daha fazla bölüm konuk oyuncu olarak yer almışlardı ve Letscher da geçen yıl Legends of Tomorrow'un yedinci (ve son) sezonunda Thawne olarak karşımıza çıkmıştı.

Final Sezonunda Üç Oyuncu Geri Dönüyor

EW'ye konuşan dizi sorumlusu Eric Wallace, üç oyuncuyu da son sezon için geri getirmenin her zaman planlar dâhilinde olduğundan bahsetti. Thawne'un ortaya çıkışının bir süredir planlanan "çok özel bir bölüm" olduğunu ve "vahşi ve acı tatlı bir bölüm" olacağını belirtti.

Wallace, Kennedy'nin Nora olarak dönüşü için de benzer bir tanıtım yaparak, "Nora West-Allen'ı inanılmaz bir şekilde canlandırmasının, izleyicileri daha önce hiç görmediği bir şekilde daha da yükseklere taşıdığını" söyledi.

The Flash'ın dokuz yıllık geçmişinde geri dönen konuk oyuncular arasında Arrow'dan Stephen Amell ve David Ramsey, eski Kid Flash Keiynan Lonsdale ve John Wesley Shipp de bulunuyordu.