Global Game Jam 2024 Başlıyor: Yerinizi Şimdiden Ayırtın!

Her sene dünyanın pek çok ülkesinde ve şehrinde aynı anda düzenlenen bir etkinlik olan Global Game Jam, yaratıcılığı, iş birliğini ve deneyselliği bir arada harmanlayan bir yarışma olarak da biliyor.

İzmir Ekonomi Ümiversitesi Öğrenci Kulüpleri de, Global Game Jam 2024 etkinliğinin kapılarını açmaya hazırlanıyor. İlgili birçok kişi şimdiden yerlerini ayırtmaya başladı. Siz de bu büyük yarışmayı ve etkinliği kaçırmayın!

Global Game Jam 2024'e Sayılı Günler Kaldı!

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan Global Game Jam, 26 Ocak Cuma günü saat 17:00'da başlayacak. Bitiş tarihi de 28 Ocak Pazar günü yine saat 17:00. 3 gün boyunca sürecek etkinlik için kayıt yaptırmak isteyenler, Google Forms üzerinden form doldurabilirler.

Hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde gerçekleşecek olan Game Jam, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda katılmak için 16 yaş ve üzeri olmak da yeterli oluyor. İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenecek olan yarışmanın jürileri arasında kurucumuz Caner Bayraktar da yer alacak.

Etlinlik için kaydınızı buradaki Google Forms bağlantısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.