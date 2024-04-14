Gmail Kullanıcıları Artık Rahat Edebilir: Beklenen Filtreleme Özelliği Geliyor!

Birçok kullanıcı, mail gelen kutularının fazla dolu olmasından muzdarip. Kullanıcı şikayetlerini dikkate alan Gmail, sinir bozucu bültenleri ve promosyon e-postalarının ayrı bir yerde görüntülenmesini sağlayacak yeni bir "Abonelikler" filtresini test ediyor. Bu, boş bir gelen kutusuna sahip olmayı daha kolay hale getirecek.

Gmail'in mevcut akıllı filtreleri zaten kullanıcıların e-postalarını yönetmelerine yardımcı oluyor. Fakat AssembleDebug tarafından keşfedilen yeni "Abonelikler" filtresi, daha ayrıntılı bir filtreleme desteği sunuyor.

Abonelikler Filtresi Neler Sunacak?

Gmail’i açıp yan panele girildiğinde spam ve gönderilmiş postalar gibi kategorilerin altında altında bulunan "Abonelikleri Yönet" filtresi, e-posta dağılımlarını akıllıca analiz ediyor.

Kod içinde bulunan dizelere göre bu filtre, şunları sunacak:

Abonelik gönderenleri e-posta sıklığına göre kategorize etme özelliği. (0'dan az, 10 ile 20 arası veya 20+ e-posta gibi) Bu, e-postaların dikkatlice incelendikten sonra gönderim sıklıklarına göre gruplandırılmasını sağlayacak. Bu sayede spam olarak tanımlanan e-postaları ayırmak daha kolay olacak.

Filtrenin içine abonelikten çıkma butonu ekleyerek aboneliklerden çıkma sürecini kısaltmak.

Filtre henüz test aşamasında olmasına rağmen birkaç Reddit kullanıcısı çalışan bir bildirim gördüklerini bildiriyorlar. Fakat filtre tam olarak işlevsel değil, çünkü kullanıcılar aynı bağlantıya tıkladıklarında uygulamanın tamamen yüklenmediği bir bölüme götürülüyorlar.

Bu özellik sık sık e-posta listelerine abone olan ve dolu gelen kutularıyla mücadele eden herkes için son derece faydalı olabilir. Gmail'in "Abonelikler" filtresi, daha düzenli bir gelen kutusu deneyimi vadediyor.