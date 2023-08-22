Gmail'in Merakla Beklenen "Çeviri" Özelliği Geldi: Nasıl Kullanılır?

Bu ayın başlarında Google'ın, uygulamanın e-postaları ana dilinize (cihazınızda varsayılan olarak ayarladığınız dil) çevirmesini sağlayacak yeni bir Gmail özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise bu özellik nihayet hem Android hem de iOS uygulamasında kullanıma sunuluyor ancak mevcut aşamada bunun yalnızca belirli beta kullanıcılarına sunulduğunu belirtmek gerek. Dolayısıyla özelliğe henüz erişemediyseniz, betaya kaydolabilir veya özelliğin herkes için kullanıma sunulmasını bekleyebilirsiniz.

Gmail Çeviri Özelliği Beta Kullanıcılarına Sunuldu

Özelliğe daha detaylı değinecek olursak, yeni güncelleme Gmail'e bir e-postayı tercih ettiğiniz dile çevirebilme özelliğini ekliyor. Bu, birden fazla dil bilmeyen ancak dünyanın her yerinden insanlarla e-posta yoluyla etkileşim kurmak zorunda oldukları bir alanda çalışan kişiler için oldukça kullanışlı bir özellik.

Özellik herkese açık olarak kullanıma sunulduğunda, bir e-postayı açtığınızda üç noktalı menüde çeviri seçeneği yer alacak. Gmail'in Yandex Mail gibi rakipleri göz önüne alındığında esasında rakiplerinde yıllardır bulunan bir özellikti ve nihayet Gmail'e de beklenen çeviri özelliği geliyor.

Peki siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.