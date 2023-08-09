Google, Aktif Olmayan Hesapları Sileceğini Açıkladı!

Arama motoru devi Google, aktif olmayan hesapları iki yıl sonra silmeyi planladığını duyurdu.

Duyurulmasıyla birlikte uygulanmaya başlayan değişiklik, iki yıllık bir süre içinde oturum açılmamış ya da kullanılmamış tüm Google hesapları için geçerli olacak.

Google, iki yıldır Google Hesaplarında aktif olmayan ya da iki yıldan uzun bir süredir herhangi bir Google hizmetinde oturum açmak için hesaplarını kullanmayan kullanıcılar dışında, değişikliklerin hiçbir kullanıcıyı etkilemeyeceğini belirtti.

Silinen Gmail Hesabıyla Yeni Hesap da Oluşturulamayacak

"Hesabınız etkin değil olarak kabul edilirse, herhangi bir işlem yapmadan veya herhangi bir hesap içeriğini silmeden önce hem size hem de kurtarma e-postalarınıza (varsa) birkaç hatırlatma e-postası göndereceğiz. Bu hatırlatma e-postaları, hesabınız üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan en az sekiz ay önce gönderilecektir. Bir Google Hesabı silindikten sonra, silinen hesabın Gmail adresi yeni bir Google Hesabı oluşturulurken tekrar kullanılamaz."

Google hesabının nasıl aktif tutulacağı konusunda şirket kullanıcılarına en az iki yılda bir hesaplarında oturum açmalarını tavsiye ediyor.

"Google Hesabınızda son iki yıl içinde yakın zamanda oturum açtıysanız, hesabınız aktif olarak kabul edilir ve silinmez."

Peki siz Google'ın almış olduğu bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.