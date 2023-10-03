Gmail'e Yeni Kısıtlamalar Geliyor: Spam'e Karşı Büyük Önlem!

Google, spamı azaltmayı, e-posta güvenliğini iyileştirmeyi ve ticari e-posta gönderenlerin aboneliğinden çıkmayı kolaylaştırmayı amaçlayan yeni Gmail gereksinimlerini uygulamaya hazırlanıyor.

Gereksinimlerin bir parçası olarak Google, toplu e-posta gönderenlerin Gmail kullanıcılarına yoğun şekilde istenmeyen iletiriler göndermesini önlemek amacıyla onlara yönelik net bir spam oranı eşiği uygulamaya başlayacak.

Gmail'in mevcut kuralları, gönderenlere spam çıktılarını yüzde 0,3'ün altında tutmalarını tavsiye ediyor, ancak bu şu anda bir öneri olarak ifade ediliyor. Google, değişikliğin gelen kutunuzu tıkayan spam miktarının azalmasıyla sonuçlanacağını söylüyor.

Toplu Mail Göndermek Zorlaşıyor

Toplu mail gönderenlerin, istenmeyen iletileri almayı durdurmayı kolaylaştırmak için Gmail alıcılarına tek tıklamayla ticari e-posta aboneliğinden çıkma olanağını da sağlamaları gerekiyor. Bu tür e-postalara olan aboneliğinizi iptal etme talepleri daha sonra iki gün içinde işleme alınması şart olacak.

Google toplu mail gönderenlerin e-postalarında "güçlü bir şekilde kimlik doğrulaması" yapmaları gerekeceğini söylüyor. Şirket, bunun saldırganlar tarafından kullanılan mevcut boşlukları kapatacağını ve e-postalarınızın kaynağını daha güvenli ve güvenilir hale getireceğini iddia ediyor.

Gmail güvenliği ve güveninden sorumlu grup ürün müdürü Neil Kumaran bu yenilikleri şu şekilde ifade etti:

"Birçok toplu gönderici, sistemlerini uygun şekilde güvence altına alıp yapılandırmaz, bu da saldırganların aralarında kolayca saklanmasına olanak tanır. Bunu düzeltmeye yardımcı olmak için e-posta güvenliğinin çok önemli bir yönüne odaklandık: gönderenin iddia ettiği kişi olduğunun doğrulanması."

Bu kurallar Şubat 2024'e kadar Gmail hesaplarına her gün 5.000'den fazla ileti gönderen kişiler olarak tanımlanan toplu gönderenlere uygulanacaktır.

Sizce bu yenilik Gmail kullanıcıları için faydalı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.