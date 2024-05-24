Gmail, Kullanıcıların Zamandan Tasarruf Etmesini Sağlayacak Yeni Özelliğini Duyurdu!

Yapay zeka, artık günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hayatımızı kolaylaştıran ve karmaşık sorunlara çözüm sunan bir araç olarak ön plana çıkıyor. Bu bağlamda, yapay zeka araçlarından biri olan Gemini bizler için yine kolaylıklar sunan çözüm yöntemiyle ortaya çıkıyor.

Google, bir süredir işletmeler için Gmail'de bir Gemini düğmesi sunuyor, böylece kullanıcılar e-posta özetlerine ve diğer görevlere kolayca erişebiliyorlar. Şimdi ise bu özellik, Gmail Android uygulamasına da gelmek üzere. Bu adım, Android kullanıcılarına daha kapsamlı bir Gemini deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Android'de Bulunan Gmail'e Gemini Düğmesi Geliyor!

Android için Gmail, e-postaların konu satırının altında "bu e-postayı özetle" düğmesi sunuyor. Ayrıca yeni gelen buton, yalnızca özetlerle sınırlı kalmayıp aynı zamanda daha kapsamlı sorguları da mümkün kılıyor. Arşiv butonunun yanındaki bu yıldız şeklindeki yeni düğme, kullanıcılara daha fazla esneklik sağlıyor.

Bu yeni düğme, yanıt önerileri talep etmekten, taslak yanıtın tonunu değiştirmeye ve hatta e-posta dışı görevler gibi çeşitli işlevler için kullanılabiliyor. Fakat, sohbet penceresindeki okunmamış e-postaları görüntülememize izin vermiyor. Bu durum, web sürümünde olduğu gibi henüz daha derin Gmail entegrasyonunun sunulmadığını gösteriyor.

Ancak kişisel Gmail uygulamanızda bu özelliği yakında görmeyi beklemeyin. Web sürümünde bulunan Gemini düğmesi, şu anda sadece Workspace kullanıcıları için mevcut.