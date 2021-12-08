Gmail Görüntülü ve Sesli Arama Özelliğine Kavuştu

Gmail görüntülü ve sesli arama özelliğine sahip oldu. Popüler e-posta hizmetinin Android ve iOS sürümüne gelen yeni özellik, insanların uygulama üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapabilmesine olanak tanıyor.

Gmail Görüntülü ve Sesli Arama Nasıl Yapılır?

İlk olarak Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzda yüklü olan Gmail uygulamasını açın.

Ekranın alt kısmında yer alan "Chat" butonuna dokunun.

Sağ alt kısımda konumlanan "Yeni sohbet" yazısına dokunun.

Bir sohbet penceresini görüntüleyin.

Sohbet penceresinin üst kısmında yer alan kamera ve telefon simgeleri üzerinden görüntülü ve sesli görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, yıllar boyunca kullanıcılarını Hangouts, Allo, Duo ve Google Plus gibi çok sayıda iletişim platformunu kullandırtmaya çalıştı fakat şirket son aylarda kullanıcıların iletişim kurmak için çeşitli uygulamalar arasında geçiş yapmak istemediğinin farkına vardı.

Yazılım devi bunun farkına varmasının ardından kollarını sıvadı. Gmail uygulamasına daha önce sohbet özelliğini entegre eden şirket, bu kez popüler uygulamaya sesli ve görüntülü görüşme özelliğini ekledi. Yeni özelliğin yalnızca Android ve iOS sürümlerine geldiğini belirtelim.

Android ve iOS kullanıcıları, bu hafta itibarıyla Gmail uygulamasına entegre edilen Google Chat üzerinden görüntülü ve sesli görüşme gerçekleştirebilir. Böylelikle kullanıcıların bu işlem için farklı bir uygulama kullanmasına gerek kalmadı.

Gmail uygulamasında "Chat" bölümü görünmüyorsa öncelikle ekranın sol üst köşesindeki yatay üç çizgi butonuna dokunun. Daha sonra ayarlar sayfasını görüntüleyin. Ayarlar sayfasında e-posta adresinizi seçin. Açılan sayfa üzerinden "Chat" özelliğini aktif hale getirin. Bu işlemin ardından bu özellik ana sayfada görünecektir.

Yeni özelliğin neden kullanılması gerektiğine yönelik bir açıklamada bulunan Gmail ekibi, söz konusu özelliğin uzaktan çalışan ekip üyelerinin birbirleri ile iletişim kurmasını kolay hale getireceğini ifade etti. Şirket, bu özelliğin gerektiğinde görüntülü veya sesli arama arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapılmasını sağlayarak iş birliğinin gerçekleşmesine ve deneyimin ileriye taşınmasına yardımcı olacağını söyledi.

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