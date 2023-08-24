Gmail, Bazı Hassas İşlemler İçin Ekstra Doğrulama İsteyecek: Peki Bunlar Neler? 

Google, blok sayfasından bir duyuru yaptı. Geçen yıl Google Workspace için alınan güçlü koruma özellikleri bu sefer de Gmail için alınacak.

Bu koruma özelliği Google'ın 'hassas işlemler' olarak nitelendirdiği işlemlerde kullanılacak. Şirket; filtreler, yönlendirme ve IMAP erişimi işlemlerini hassas işlemler olarak üç kategoriye ayırıyor.

Bu üç işlemi gerçekleştirmek isteyen hesabın size ait olduğundan emin olmak için de güvenlik adımlarını kullanacak.

Filtreleme, Yönlendirme ve IMAP Erişimi

Google, doğrulama isteyeceği hassas işlemlerin detaylarını şu şekilde açıkladı:

Yeni bir filtre oluşturmak isterseniz, filtre düzenleme veya içe aktarma işlemlerini yapmak isterseniz,

POP/IMAP ayarlarından yeni bir yönlendirme adresi eklemek isterseniz,

Ayarlardan IMAP erişim durumunu etkinleştirmek isterseniz,

Google'ın Gmail için aldığı güçlü koruma önlemleriyle karşılaşacaksınız.

Kritik Güvenlik Uyarısı

Yukarıda bahsettiğimiz işlemleri gerçekleştirdiğinizde Google, oturumunuzu değerlendirmek isteyecek. Riskli bir durum görürse sizden "Siz olduğunuzu doğrulayın" şeklinde bir doğrulama isteyecek.

Karşınıza çıkan 2 adımlı doğrulamayı size gönderilecek kodu girerek geçmeniz gerekecek. Eğer doğrulama başarısız olursa Google, kayıtlı güvenilir bir cihaza "Kritik güvenlik uyarısı" bildirimi gönderecek.

Ekstra doğrulama özelliğinin bulunacağı yeni sürüm, 6 Eylül 2023'ten itibaren tam kullanıma sunulacak.

Peki sizce Google'ın bu tür güvenlik önlemleri işe yarıyor mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.