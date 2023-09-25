Gmail'in HTML Sürümü Kalkıyor: Ne Zaman?

Google, popüler hizmetleri güncelliğini yitirdiğinde sebebi ne olursa olsun kaldırmayı seviyor. İşte şirketin yeniden böyle bir karar aldığı öğrenildi. Google, Gmail'in Temel HTML sürümünü kullanımdan kaldıracağını duyurdu.

Şirketin bu kararına bazı kullanıcılar karşı geldi. Çünkü özellikle görme engelli kullanıcılar bu sürümü çok sık kullanıyordu.

2024 Yılında Kaldırılacak!

Yapılan açıklamaya göre Gmail'in Temel HTML sürümü 2024 yılının ocak ayında kullanımdan tamamen kaldırılacak. Bu tarihten sonra Gmail, otomatik olarak Standart görünüme geçecek.

Şirketin neden böyle bir karar aldığı sorulduğunda Google sözcüsü şunları söyledi: "Gmail Temel HTML görünümleri, Gmail'in 10 yıl önce modern halefleri tarafından değiştirilen önceki sürümleridir ve Gmail'in tüm özellik işlevlerini içermez."

Bu açıklamadan da anlaşıldığı üzere Google’ın yeniden tasarlamaya çalıştığı Gmail’in yeni sürümünü standart hale getirmek istediğine dikkat çekiliyor. Eski işletim sistemlerini kullanan kullanıcılar bu değişiklikten bir hayli etkilenecek.

Ancak bu karar en çok görme engelli kullanıcıları üzüyor. Çünkü onlar metin tabanlı HTML arayüzünün, ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojilere daha iyi uyum sağlamasından faydalanıyordu.

Temel HTML sürümü, daha yavaş bağlantılar ve eski tarayıcılar için tasarlandığı gerekçesiyle kapatılsa da Google daha önce bunun sinyallerini vermişti. Çünkü şirket, son aylarda Temel HTML arayüzünü bulmayı daha da zorlaştırdığını belli etmişti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.