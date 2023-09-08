Nihayet Beklenen Özellik Geliyor: Gmail'de Toplu Silme!

Gamil, herkesin sıkça kullandığı bir uygulama. Hatta bazen o kadar sık kullanılır ki gelen kutusu dolup taşar. Kullanıcılar gelen kutusunu temizlemek istediğinde maalesef her bir e-postayı eliyle tek tek silmek zorunda kalır.

Gmail, nihayet kullanıcılarını bu durumdan kurtaracak bir adım atıyor. Artık gelen kutusundaki e-postalar toplu olarak silinebilecek. Böylece zaman kaybı yaşanmayacak.

Tümünü Seç Özelliği!

Gmail'e gelecek yeni bir güncellemenin ardından e-postaları tek tek silme devri bitecek. Bundan böyle 'Tümünü Seç' seçeneğine tıklanarak gelen kutusu kolay bir şekilde temizlenebilecek.

E-postaları toplu silmek kolaylaşıyor ancak şimdilik bunun da bir sınırlaması olacak. Güncellemedeki Tümünü Seç seçeneği yalnızca ilk 50 e-postayı silme yeteneğine sahip.

Kullanıcılar gelen kutusundaki tüm postaları silmek isterse bu seçeneğe birkaç kez tıklamak zorunda kalacak. Yine de yüzlerce maili elle tek tek silmektense ellişer ellişer silmek çok daha pratik olacak.

Özellikle iş için açılmış mail hesaplarındaki vakit kaybı en aza inecek. Kullanıcılar daha derli toplu ve güncel bir gelen kutusuna sahip olabilecek.

Android uygulamasına gelecek özelliğin tam olarak ne zaman hayata geçirileceği henüz bilinmiyor. Google'ın son zamanlardaki aktifliğine bakılacak olursa çok geç kalmayacağı söylenebilir.

Peki siz de toplu mail silme özelliğinin gelmesini bekleyenlerden miydiniz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.