Milyonlarca Kullanıcısı Olan Gmail Kapanıyor mu? Açıklama Geldi!

Dün, Google tarafında bir takım haberler gelmeye başlamıştı. Oturum açma sayfasında değişikliğe gidecek olması ve Gemini adına kullanıcılardan özür dilemesi bu haberlerden sadece birkaçıydı.

Akşam saatlerinde ise X'te bir iddia ortaya atıldı. X'te dolaşan bir görsele ve görselde yazılan nota bakıldığında Gmail'in kapatılacağı yazıyordu. Peki milyonlarca kullanıcı olan Gmail gerçekten kapanıyor mu?

X'te oldukça kısa bir sürede dünyanın her yerindeki kullanıcısına ulaşan görselde Gmail'in kapatılacağı yazıyor. Metinde Google'ın Gmail yolculuğunun sona yaklaştığı belirtiliyor. 1 Ağustos 2024 itibariyle Gmail'in artık hizmet vermeyeceği yazıyor.

Paylaşımın sanki Gmail'den bir mail gelmiş gibi bir görüntüsünün olması da kullanıcıların iddiaya inanmasını sağladı. Ancak bu iddianın hızlı bir şekilde yayılması ve tüm dünyaya ulaşması sonrasında Gmail, X'ten bir açıklama yaptı.

Gmail is here to stay.