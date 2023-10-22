Gmail, Tablet ve Katlanabilir Telefonlarda Farklı Bir Tasarıma Kavuşuyor!

Google, Gmail'in tabletler ve katlanabilir cihazlar için özelleştirilmiş bir deneyim sunmak için çabalıyor. Artık Gmail uygulaması, e-postalardaki bağlantıları ve diğer ekleri bölünmüş ekran görünümünde açıyor.

Bu yeni özellik, kullanıcıların bağlantılara tıkladıklarında ekranın tamamını kaplamak yerine yan yana bir pencerede görüntülemelerini sağlıyor. Bu, özellikle tabletlerde ve geniş ekranlı cihazlarda kullanıcıların çok daha etkili bir deneyim yaşamalarını sağlıyor.

Bölünmüş Ekran Nasıl Görünecek?

Gmail'in çift sütunlu görünümü, ekranın sol yarısını kaplayarak gelen kutusu kenar çubuğunu yalnızca ileti gövdesine odaklanmış bir şekilde sunar. Ayrıca, Google Dokümanlar ve YouTube bağlantıları gibi içerikler de sağ tarafta ilgili uygulamalarda açılacaktır.

Tablet kullanıcıları, web sayfasını biraz küçülttüklerinde Gmail, üç sütunlu bilgi için tablet dostu bir arayüze geri dönebilirler. Bu bölünmüş ekran davranışı, geniş ekranlı cihazlar arasında popülerlik kazanmış, özellikle Pixel Fold ve Tablet gibi cihazlarda kullanıcıların beğenisini kazanmıştır.

Google'ın bu adımı, özellikle Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi Workspace uygulamalarının çoklu örnek desteğini sunmasının ardından gelmektedir.

Google ayrıca bu hafta Zoom, Adobe Acrobat Reader, Dropbox, Evernote ve Todoist gibi üçüncü taraf uygulamaların optimizasyonlarını vurgulayarak, kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanmaya devam ediyor.

Siz bölünmüş ekran kullanımını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.