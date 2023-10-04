Gmail Uygulaması Wear OS Saatleri İçin Kullanıma Sunuluyor!

Bugün Pixel Watch 2'nin piyasaya sürülmesinin yanı sıra Google, ilk duyurusundan birkaç ay sonra Wear OS için Gmail uygulamasını da yayınladı.

Wear OS için Gmail, ilk olarak Mayıs ayında Wear OS 4'ün duyurulmasıyla birlikte tanıtılmıştı. Google hiçbir zaman Gmail'e erişmenin bir yolunu sunmadığından, bu aslında uzun zamandır beklenen bir güncellemeydi.

Dikkat Çekici Arayüz Tasarımı

Wear OS'deki Gmail uygulaması oldukça basit bir kullanıma sahip. Aynı anda birden fazla Gmail hesabını desteklemenin yanı sıra, gelen kutunuzu görüntüleme özelliğini de destekliyor.

Saatinizde mevcut olan tüm hesaplarla çalışabiliyor. Uygulama, aynı başlıktaki birden fazla mesaj da dahil olmak üzere, kaydırabileceğiniz e-postaların tamamını açabilir. İhtiyaç durumunda gelen kutunuzu manuel olarak da yenileyebilirsiniz.

Uygulamanın ayrıca yeni e-postaları gösterebilen bir saat kadranı komplikasyonunu da desteklemesi dikkat çekiyor. Bu, okunmamış e-postalarınızın tümünü değil yalnızca yakın zamanda gelen e-postaları gösteriyor.

Uygulama şu anda Google Play Store'da mevcut ve Wear OS 3 ve Wear OS 4'te çalışıyor. Apple Watch için hâlâ bir Gmail uygulaması yok ve Google Takvim uygulamasının yayınlanacağına dair henüz bir işaret yok.

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