E-Posta Yanıtlamak Artık Çok Daha Kolay Hale Geliyor!

E-postaları yanıtlamak geçmişe nazaran artık çok daha zor bir hâl almış olabilir ancak Gmail kullanışlı yeni bir özellikle Android'de bu deneyimi biraz daha modern hâle getirmek üzere.

AssembleDebug tarafından tespit edildiği üzere, e-postaların altında otomatik olarak görünen yeni bir mesajlaşma tarzı yanıt kutusu artık çoğu Android telefonda kullanıma sunuluyor.

Bu yeni tasarım, aşağı kaydırmak, yanıt seçeneğinizi seçmek ve yanıtınızı yazmak zorunda kalmaktan çok daha kolay. Bunun yerine, tıpkı WhatsApp kullanıyormuş gibi doğrudan yanıtlamaya başlayabiliyorsunuz.

E-Posta Yanıtlama Ekranında Önemli Değişiklik

Mevcut e-postaları yanıtlama süreci tam olarak büyük bir güçlük olmasa da her zaman daha kolay bir yöntem bulduğumuzda mevcut yöntemleri tekrardan uygulamaya devam etmek zor gelir. Gmail'in yeni özelliğinde de benzer bir durum var.

Gmail'in yeni 'Yanıtla' kutusu hızlı bir şekilde yanıt oluşturmaya başlamanızı sağlıyor ve eski Yanıtla, Tümünü Yanıtla ve İlet seçeneklerinin yerini alıyor. Yeni Yanıt kutusundaki açılır menüyü kullanarak bu eski seçenekleri hâlâ seçebilirsiniz ve daha uzun yanıtlar için kutuyu tam ekran yapmak üzere genişletme seçeneği de mevcut.

Bu yeni kullanıcı arayüzü Android için Gmail'de varsayılan olacak ve yakında uygulamanın en son sürümüyle (sürüm 2024.01.28.604414422) birlikte kullanıma sunulacak.

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