Gmail'e Kullanıcıların İşine Çok Yarayacak Yeni Bir Yapay Zeka Özelliği Geliyor!

ABD merkezli teknoloji devi Google, sevilen dijital platformlarını yapay zeka teknolojisiyle yenilemeye devam ediyor. Şirket son olarak, ünlü e-posta servisi Gmail'de kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni bir yapay zeka özelliğini kullanıma sundu.

Aktarılanlara göre firmanın yeni özelliği, kullanıcıların platformda görüntülemek istediği e-postaları kolayca bulmalarına imkan tanıyacak.

Google, Gmail İçin Yapay Zeka Destekli Arama Sistemini Hayata Geçirdi

Yapılan açıklamaya göre Google, Gmail platformunun e-posta arama sistemini yapay zeka desteği getirerek yeni bir arama sistemi geliştirdi. Şirketin kısa bir süre önce yayınladığı yeni güncelleme ile kullanıcıların beğenisine sunulan yeni sistem, platformdaki e-postaların daha alakalı bir sırayla listelenmesini sağlayacak.

Şirket yaptığı açıklamada, yeni sistem ile birlikte Gmail'in, arama sonuçlarını sıralarken tarih bilgisinin yanı sıra kullanıcının en sık iletişim kurduğu kişiler, en çok tıkladığı e-postalar ve mesajların güncellik durumu gibi faktörlerin de artık sıralamaları etkileyeceğini belirtiyor. Google, bu değişiklikle beraber şimdiye kadar yoğun gelen kutularında kaybolan kullanıcıların istediği e-postaları kolayca bulabileceğine inanıyor.

Yeni sistem kapsamında artık Gmail arama bölümünde iki farklı sıralama seçeneği sunulacak. Kullanıcılar, varsayılan olarak e-postaları "En Alakalı" isimli yapay zeka desteğiyle oluşturulan yeni listede görüntüleyecek. Dileyen kişiler, halihazırda var olan "En Son" seçeneğiyle de sonuçları kronolojik olarak da sıralayabilecek. Yeni özellik, Gmail için yayınlanan son güncelleme ile birlikte global olarak herkesin kullanımına sunuldu.

Peki siz Gmail'in yeni arama sistemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...