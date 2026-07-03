128 GB RAM'li ve 4 TB Depolamalı Mini Bilgisayar Global Yolunda: Fiyatı Açıklandı!

Geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan Gmktec Evo-X3 kısa bir süre içerisinde küresel pazarda da satışa sunulacak. AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemci, 128 GB RAM ve 4 TB'a kadar depolama alanı sunan mini bilgisayarın son olarak globaldeki fiyat etiketi de açıklandı. Peki Gmktec Evo-X3 globalde ne kadarlık bir fiyatla satılacak? İşte merak edilen detaylar!

Gmktec Evo-X3 Mini Bilgisayarın Global Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Gmktec'in açıkladığı bilgilere göre Evo-X3 mini bilgisayar globalde 128 GB RAM + 2 TB ve 128 GB RAM + 4 TB olmak üzere iki farklı opsiyonla satılacak. Modelin fiyat etiketi ise sırasıyla 3.600 dolar (168.491 TL) ve 3.849 dolar (180.145 TL) olacak.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak, mini bilgisayarın Çin'deki fiyat etiketi sırasıyla 21.699 yuan (149.693 TL) ve 25.699 yuan (177.288 TL) seviyesindeydi. Yani ürünün global fiyatı Çin'dekinden biraz daha pahalı olacak diyebiliriz. Bu da ilk olarak Çin'de piyasaya sürülen ve sonrasında globalde satışa çıkan diğer cihazlar gibi oldukça normal bir durum.

Gmktec Evo-X3 Mini Bilgisayar Globalde Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Gmktec'in global web sitesinden de görebileceğimiz üzere Evo-X3, 6 Temmuz'da globalde satışa çıkacak. Hatırlanacağı üzere ürünün Çin'deki satışları geçen ay itibariyla başlamıştı. Yani mini bilgisayar aradan çok fazla zaman geçmeden globaldeki kullanıcılara sunulacak demek mümkün.

Gmktec Evo-X3 Mini Bilgisayar Türkiye'de Satılacak mı?

Gmktec'ten şu ana dek Evo-X3 mini bilgisayarın Türkiye'de satılıp satılmayacağıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak özellikle çeşitli e-ticaret platformlarında markanın bazı mini bilgisayar modelleri satılıyor. Bu nedenle Evo-X3'ün de globalde satışa çıktıktan sonra Türkiye'ye de gelmesi ihtimaller dahilinde.

Gmktec Evo-X3'ün Özellikleri Neler?

İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 395

AMD Ryzen AI Max+ 395 Entegre GPU: AMD Radeon 8060S

AMD Radeon 8060S RAM: 128 GB

128 GB Depolama: 1 TB / 4 TB

1 TB / 4 TB Wi-Fi 7: Destekliyor.

Destekliyor. Çift 8K Ekran Desteği: Var.

Var. OCuLink: Destekliyor.

Destekliyor. 2.5G Ethernet Portu: Mevcut.

Editörün Yorumu

Gmktec Evo-X3'ün fiyatını çok fazla beğenmedim. Tabii bu benim görüşüm. Zira bu tür ürünlerin piyasası böyle ve açıkcası benim ulaşabileceğim seviyede değil. Burada yapacak çok fazla bir şey yok. Ancak fiyatı dışında özelliklerini dikkate aldığımızda gerçekten çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Eğer evinizde kasa bilgisayarlara ayıracak alanınız yoksa Gmktec Evo-X3 gibi bir modeli satın alarak tüm işlerinizi halledebilirsiniz.