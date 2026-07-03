Bu Uygulama ile Telefondan Oyun Yapılabilecek! Kodlama Bilmeye Yok

Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların arkasındaki isim Meta, son birkaç yıldır yapay zekaya odaklanmış durumda. Şimdiye kadar pek çok açık kaynaklı modeli piyasaya süren şirket, şimdi de sadece yazarak oyun ya da oyun geliştirebileceğiniz Pocket adlı uygulamayı hiçbir duyuru olmadan yayınladı.

Pocket Uygulaması ile Neler Yapılabilir?

Pocket uygulaması, temelde yapay zeka destekli bir asistan görevi üstleniyor. ChatGPT ve Gemini gibi asistanlara nasıl istekte bulunuyorsanız bu uygulamada da o şekilde talepte bulunuyorsunuz. Sadece birkaç kelime girerek bir oyun ya da oyun geliştirebiliyorsunuz. Elbette ki ortaya bir Grand Theft Auto V (GTA 5) kalitesinde bir oyun çıkaramıyorsunuz ama küçük çaplı projeler için iyi bir temel atmanızı mümkün kılıyor.

Hatırlatmak gerekirse uygulamanın sahibi Meta, bu yılın başlarında Gizmo adlı oyun platformunun ekibini satın aldı. İşte bu uygulamanın arkasında da o ekip var. Uygulamada sadece kendi oyunlarınızı yapmakla sınırlı kalmıyorsunuz. Tıpkı Instagram ve TikTok'ta olduğu gibi kaydırarak gezebileceğiniz bir akış mevcut.

Canınız sıkıldığında, bir şeyler keşfetmek istediğinizde ya da yeni fikre ihtiyacınız olduğunda diğer kullanıcıların yapay zeka ile oluşturduğu mini oyunları deneyebiliyorsunuz. Beğendiğiniz bir oyun olursa da dilediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Tabii, şimdiye kadar Meta tarafından resmî olarak duyurulmadı. O yüzden şimdilik daha çok geliştirilme aşamasında bir platforma benziyor.

Pocket Uygulaması Şu an Kullanılabiliyor mu?

Pocket uygulaması şu an kısmen kullanılabilir durumda. Şirket, Pocket uygulamasını Play Store ve App Store mağazalarına yükledi ama henüz bütün ülkelerin erişimine açık değil. Meta her ne kadar ABD (Amerika Birleşik Devletleri) merkezli bir şirket olsa da şu an Amerika'daki kullanıcılar bile kullanamıyor.

Merak edenler için uygulamanın mağaza sayfasını kontrol ettim. Bu uygulama ne yazık ki şu an Türkiye'de de erişime açık değil. Büyük bir olasılıkla sadece belirli bir bölge ile sınırlı olarak test aşamasında. Meta, büyük bir olasılıkla önümüzdeki haftalarda bu uygulamasını duyuracak ve geniş çaplı olarak erişime açacaktır. O gün geldiğinde direkt denemek istiyorsanız istek listesine ekleyebilirsiniz.

Pocket Uygulaması Ücretli mi Olacak?

Tek bir kod bile yazmadan oyun geliştirme imkânı sunacak olan Pocket, şimdilik tamamen ücretsiz. Meta, uygulamayı sessiz sedasız piyasaya sürdü. Şu an test döneminde olduğu için hiç ücret talep etmiyor. Erişimi olan herkes uygulamayı açıp yapay zekadan istediği oyunu geliştirmesini talep edebiliyor.

Ne var ki bunun sonsuza kadar bu şekilde devam edip etmeyeceği belli değil. Uygulama genel kullanıma açıldıktan sonra bir süre tamamen ücretsiz olarak sunulabilir. Eğer yeterince popüler hâle gelirse yavaş yavaş bazı özellikleri ücretli olabilir ya da sınırlandırılabilir. Örneğin oyun yapmak için günde 1-2 hakkınız olabilir. Bu tür kısıtlamaları ise uygulama içi satın alım yoluyla kaldırabilir veya sınırı artırabilirsiniz. Elbette şimdilik resmî açıklama yok, bu sadece olası senaryo. O yüzden bunun gerçekleşeceğine kesin gözüyle bakmamalısınız.

Editörün Yorumu

Pocket tarzı daha önce birçok platform hayata geçirildi. Bazıları gerçekten de çok iyi oyunlar geliştirmemizi sağladı. Ama bilirsiniz, sıfırdan bir projeye başlamak ve onu tüm dünyada popüler hâle getirmek oldukça zordur. Biraz şans, biraz bütçe, biraz da iyi bir strateji gerektirir.

Bu projenin arkasındaysa Instagram gibi platformların sahibi Meta var. Hatırlarsınız, Threads piyasaya sürülür sürülmez milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. Hangi uygulamanın popüler olacağını görüp ona göre satın alımlar yapan ya da bir uygulamanın nasıl yaygın şekilde kullanılacağını çok iyi bilen bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden bu uygulamadan yana da umutluyum. Geniş çaplı olarak hayata geçirildiğinde gündem olması muhtemel.