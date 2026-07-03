iPhone 18 Pro Max Planları Değiştirdi: Galaxy S27 Ultra'nın Pil Kapasitesi Ortaya Çıktı!

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S27 serisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda serinin en güçlü modeli olacak Galaxy S27 Ultra'nın bir önceki nesle kıyasla daha büyük bir bataryayla geleceği ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 Ultra Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Güvenilir kaynaklara göre Apple'ın iPhone 18 Pro Max'in fiziksel SIM destekli sürümünde 5.235 mAh ve eSIM'li versiyonunda ise 5.425 mAh kapasiteli bataryalara yer verecek olması Samsung'un harekete geçirdi. Bilindiği üzere ilk başta Galaxy S27 Ultra'da 5200 mAh civarında bir pil kullanılması bekleniyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte bu durum değişmiş gibi görünüyor.

Şu an için Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmese de iddialara göre şirket Galaxy S27 Ultra için 5600 mAh ve 5800 mAh kapasiteli bataryaları test ediyor. Yani bir son dakika değişikliği olmazsa Samsung'un yeni amiral gemisinde bu iki kapasiteden birisi mevcut olacak.

Samsung, Galaxy S20 Ultra'dan bu yana en güçlü telefonlarında 5.000 mAh kapasiteli pilleri tercih ediyor. Benzer şekilde şubat ayında satışa çıkan Galaxy S26 Ultra’da da 5.000 mAh batarya kullanılmıştı. Yani bir noktada bu seviyelerin aşılması gerekiyordu diyebiliriz.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Galaxy S26 Ultra'nın 5.000 mAh'lik pili sosyal medya, web tarayıcısı, video izleme ve oyun gibi karışık kullanım durumlarında yaklaşık 16 saatlik bir kullanım ömrü sunabiliyor. Yani modelde minimum 600 mAh ve maksimum 800 mAh'lik bir artışın olacağını düşündüğümüzde bataryası aynı kullanım senaryosunda sırasıyla ekstra 2 saat ve 2.5 saat daha fazla dayanabilir.

Galaxy S27 Ultra Diğer Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Batarya Kapasitesi: 5600 mAh ve 5800 mAh

Galaxy S27 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S serisini şubat aylarında tanıtmayı tercih ediyor. Hatta Galaxy S26 serisi de bu yılın şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Bu doğrultuda Galaxy S27 ailesinin de önümüzdeki yılın şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunulması ihtimaller dahilinde.

Galaxy S27 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra an itibariyla Samsung'un resmi web sitesinde 119.999 TL'den satılıyor. Galaxy S27 Ultra işlemci ve batarya başta olmak üzere çok daha güçlü olacağından muhtemelen 124.999 TL civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 Ultra'nın batarya kapasitesinin selefinden daha yüksek olacağı bilgisi beni sevindirdi. Açıkcası Samsung'un Apple ile olan rekabeti de en çok kullanıcılara yarıyor diyebilirim. Kısacası Galaxy S27 Ultra'yı satın alan kullanıcılar pil ömrü konusunda herhangi bir sorun yaşamayacak.