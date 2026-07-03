2527 TL'lik Dev İndirim: Efsane Korku Oyunu Çok Ucuzladı!

Korku ve hayatta kalma türlerini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Steam'de yer alan kampanya ile birlikte Dead Space indirime girdi. Böylece serinin en sevilen oyununu uygun fiyata satın almak mümkün hâle geldi. Peki, yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Dead Space kaç TL'ye satılıyor?

Dead Space'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Dead Space'in standart sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi korku oyunları arasında yer alan Dead Space'in standart sürümü 59.99 dolar (2.807 TL) yerine 5.99 dolar (280 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 9 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

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Steam'de Dead Space'in Deluxe sürümü de yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun Deluxe sürümü 69.99 dolar (3.275 TL) yerine 6.99 dolar (327 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Steam mağazasında "Dead Space + Cronos: The New Dawn" isimli bir paket de bulunuyor. Yüzde 69 oranında indirime giren bu paket 89.23 dolardan (4.176 TL) 28.03 dolara (1.311 TL) düştü. Bu pakette Cronos: The New Dawn ve Dead Space yer alıyor.

Xbox ve PlayStation mağazalarında ise herhangi bir kampanya bulunmuyor. PlayStation mağazasında oyunun standart sürümü 2.900 TL, Deluxe sürümü ise 3.300 TL'ye satılıyor. Oyunun Deluxe sürümü Xbox mağazasında da 3.300 TL'ye satılıyor. Deluxe sürümünde oyunun yanı sıra iki adet Suit dokusu ve üç adet eşsiz suit yer alıyor.

Dead Space Fragmanı

Dead Space Nasıl Bir Oyun?

Dead Space'in hikâyesi, Isaac Clarke isimli mühenisin USG Ishimura isimli uzay gemisine gönderilmesiyle başlıyor. Isaac'in görevi gemideki arızaları tamir etmek ve mürettebatla yeniden iletişim kurmak. Isaac bu görevi yerine getirmeye çalışırken gemide Necromorph isimli korkunç yaratıklarla karşılaşıyor. Isaac hem hayatta kalmaya hem de felaketin ardındaki gizemi çözmeye çalışıyor.

Etkileyici bir atmosfere, kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyun üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Motive tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. 87 Metacritic puanıyla dikkatleri üzerinde toplayan yapımın Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Dead Space'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Window 10 64 bit

Window 10 64 bit İşlemci: AMD Ryzen 5 2600x / Intel Core i5 8600

AMD Ryzen 5 2600x / Intel Core i5 8600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD RX 5700 / NVIDIA GTX 1070

AMD RX 5700 / NVIDIA GTX 1070 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Dead Space'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Window 10 64 bit

Window 10 64 bit İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K

AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i5 11600K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA Geforce RTX 2070

AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA Geforce RTX 2070 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Dead Space Kaç GB?

Dead Space'in bilgisayara yüklenebilmesi için en az 50 GB depolama alanı gerekiyor. Depolama tarafında yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program silme özelliğini tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor. Bu sayede kullanılabilir alan kolayca artıyor.

Editörün Yorumu

Korku ve hayatta kalma türlerini seven biri olarak Dead Space'i daha önce oynamıştım. Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtan ve kaliteli grafiklere sahip olan bu oyunu çok beğenmiştim. Bu arada ışıklandırma ve ses tasarımının da oldukça başarılı olduğunu belirteyim. Dolayısıyla Dead Space'in birçok bakımdan en iyi korku ve hayatta kalma oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum.