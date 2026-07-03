Oyunlar İçin Yeni Yasa Gelebilir! e-Devlet ile Yaş Doğrulama Gündemde

Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği ya da kısaca TOGED, TBMM'de kurulan araştırma komisyonu ile 4 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda bazı başlıklar ön plana çıktı. TOGED tarafından aktarılan notlara göre yeni oyun yasasının yolda olması muhtemel görünüyor. Toplantıda e-Devlet ile yaş doğrulama süreci gibi konular gündeme alındı.

Oyunlar İçin Olası Yeni Yasa Neleri İçerebilir?

Henüz ortada kesin bir durum yok. TOGED'in gerçekleştirdiği toplantıda sadece belirli konulara değinildi. Son zamanlarda küçük yaştaki çocuklar arasında yaşanan olumsuzluklar göz önüne alınarak bazı adımlar atılması bekleniyor. Toplantıda öne çıkan noktalardan biri ise "e-Devlet ile yaş doğrulama" gibi sistemlerin önerilmesi oldu.

TOGED tarafından paylaşılan bilgilere göre oyun platformlarının oyuncuların yaşını e-Devlet üzerinden kontrol etmesi yönünde bir öneride bulunuldu. Ayrıca çocukların indirildiği oyunların takip edilmesi, oyunlardaki davranışlarının takip edilmesi, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda ise çocuğun rehber öğretmenine e-posta ile bilgilendirmede bulunulması gibi önerilerin söz konusu olduğu söyleniyor.

Oyunlar için Türkiye'ye özgü bir derecelendirme sistemi de yeniden dile getirildi. TOGED, bu sistemle birlikte oyunları yaşa göre kategorize etmenin çok kolay olduğunun düşünüldüğünü aktardı. Bildiğiniz üzere şu an hâlihazırda oyunlar için zaten uluslararası PEGI sistemi kullanılıyor. Bu sistem, oyunların hangi yaş grubuna uygun olduğunu, hangi yaşın altındakilerin kesinlikle oynamaması gerektiğini açıklamak için yeterli görünüyor.

Türkiye'ye Özel Yaş Derecelendirme Sistemi Uygulanabilir mi?

PEGI şu an neredeyse bütün dijital oyun dağıtıcıları ve geliştiricileri tarafından benimsenmiş durumda. Bir oyun yayınlatmak isteyen kişiler, herhangi bir yasal engelle karşılaşmamak için bu yükümlülüklerini zaten yerine getirmek zorunda. Hâlihazırda böyle bir sistem varken ve dünya genelinde buna uyulurken Türkiye'ye özgü bir yaş derecelendirme sisteminin uygulanabileceği düşünülmüyor.

Bu, sistemin gereksiz bulunmasından kaynaklı değil. Böyle bir sistemin hayata geçirilmesi, teknik açıdan oldukça zor. Kaldı ki Steam'in sahibi olan Valve gibi oyun devleri, böyle bir sistemi hayata geçirmeye pek yanaşmaz. Platformdaki neredeyse bütün oyunların tekrardan ele alınmasını gerektirir. Bu da ciddi bir emek, zaman ve maliyet anlamına geliyor.

Türkiye'ye Özgü Yaş Doğrulama Sistemi Mümkün mü?

Türkiye'ye özgü bir yaş doğrulama sistemi, teoride kulağa uygulanabilir bir sistem gibi gelebilir ama söz konusu bunu uygulamak olduğunda işler biraz değişiyor. Böyle bir sistemi hayata geçirmek oldukça zor. TOGED'in iddia ettiği e-Devlet ile yaş doğrulama ve küçük yaştaki oyuncuların anbean takip edilmesi gibi sistemler zaten veri güvenliği açısından da riskli.

Kaldı ki Steam gibi platformlar hâlihazırda yasalar gereği ebeveyn denetimi araçları sunuyor. Valve gibi şirketler, ebeveynlere çocukların erişebileceği oyunları belirleme ve Steam özelliklerini kısıtlama gibi imkânlar sunuyor. Bunlar özellikle Avrupa Birliği tarafından zaten önem verilen konular. Benzer sistemler Epic Games gibi platformlarda da mevcut.