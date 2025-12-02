God of War Dizisi Gümbür Gümbür Geliyor! Shogun Yönetmeni Kadroda

PlayStation markalarının dizi ve film uyarlamaları için çalışmalar sürüyor. God of War da bunlardan bir tanesi olacak. Hatırlayacağınız üzere dizi uyarlaması, 2022 yılında teyit edilmişti. Zaman içerisinde yapımcı kadrosunda yaşanan değişikliklerin ardından farklı bir yöne sapılmıştı. Güncel olarak ise Ronald D. Moore, hem dizi sorumluluğu ve senaristliğini üstleniyor ve 2018 yılında çıkan God of War oyununa dayandırılan bir dizi izleyeceğiz. Yaşanan yeni gelişmeye bakılırsa, dizinin ilk iki bölümünün yönetmeni açıklandı.

God of War Dizisinin İlk İki Bölümü Shogun Yönetmenine Emanet

Deadline sitesine yansıyan rapora bakılır ise Frederick E. O. Toye, God of War dizisinin ilk iki bölümü için yönetmen koltuğunda oturacak. Kendisi Prime Video üzerinden yayınlanan The Boys ve Fallout yapımlarında karşımıza çıkmış olsa da esasen Emmy ödüllü Shogun dizisi ve Crimson Sky bölümü ile adından epey söz ettirmişti. Hal böyle olunca, beklentiler de epey yükseldi diyebiliriz. Ancak ilk iki bölümün haricinde daha başka bölümlerde de yönetmen koltuğunda oturuğ oturmayacağı bilinmiyor.

Diğer yandan Amazon, dizinin ikinci sezonu için bu yılın Mart ayında ikinci sezon için talepte bulunmuştu. Halihazırda anlaşma sağlanmış iken, çekimlerin başlaması öncesindeki hazırlıklar ve oyuncu seçmeleri de tam gaz devam ediyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, çekimlere Mart ayında başlanması bekleniyor. Şu an için Atreus ve Kratos için hangi oyuncular ile anlaşıldığı veya görüşmelerin sürdüğü bilinmiyor, ama Winston Duke, Joe Manganiello, Manu Bennett, Jason Momoa, Travis Fimmel, Olivier Richters ve Dave Bautista isimleri geçmişti. Ancak hayranların gönlünden geçen ise elbette Christopher Judge.

Çekimlere Vancouver şehrinde başlanacağı söylenen God of War, Ronald D. Moore tarafından söylenene göre oyunun dramatik ve duygusal tonu korunacak. İlk sezonun on bölümden oluşacağı açıklanmış iken, oyunun yönetmeni Cory Barlog ile de pek çok kez görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. Yani Barlog, yapım aşamasına doğrudan katkıda bulunuyor.