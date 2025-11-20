Hint Filminde İnanılmaz Olay! God of War Oyunundan Çalıntı Olabilir

Mahavatar Narashimha isimli Hint filminde, görenleri hayrete düşüren bir detay var. Görünüşe göre 2018 yılında çıkan God of War oyununun açılış kısmındaki simgesel savaş, bir şekilde mekan ve zaman değiştirmiş ve başka bir medyada kendisine yer bulmuş. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

God of War Benzeri Sahnesi ile Mahavatar Narashimha, Dikkatleri Üzerine Çekti

Antik Yunan döneminin geride bırakılıp da İskandinav mitolojisine geçişin yapıldığı oyun, beklenen aksiyonu ve büyük düşman çatışmalarının zevkini tam anlamıyla yaşatabilmeyi başarmıştı. Daha başlangıçta Baldur ile yaptığımız çatışma ise dillere destandı. Görünüşe göre bu çatışma Mahavatar Narashimha yapımcılarını da etkilemiş olacak ki bunu bir şekilde animasyon filmine aktarmaya karar vermişler.

İlk olarak 2024 yılındaki International Film Festival of India sırasında tanıtılmış olup, bu yılın Temmuz ayında beyaz perdeye gelmişti. Hindistan dışında pek adı sanı duyulmamış olsa da yer verilen bir çatışma sekansının Baldur ve Kratos arasındaki çatışmaya inanılmaz derecede benzemesi ile dikkatleri üzerine çekti. Aşağıdan göz atabilirsiniz.

Copy and pasted 🤭 pic.twitter.com/JiNDv41ysE — Black Thunder ⚡️ (@BT_BlackThunder) November 17, 2025

X kullanıcısı BT_BlackThunder tarafından yan yana koyularak hazırlanan video ile animasyon film ile God of War oyunundaki sekansın benzerliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Kamera açıları, Kratos karakterinin ağacı yerinden söktüğü sekansın dahi inanılmaz bir şekilde benziyor oluşu ile durumun esinlenmeden öteye geçtiği söylenebilir.

İşin ilginç yanı, animasyon filmin çıkışının üzerinden geçen dört ayın ardından bu detayın fark edilmiş olması. Halihazırda Horizon serisine olan benzerliği nedeniyle Light of Motiram üzerinden Tencent ile davalık olan Sony, bakalım bu gelişmenin ardından nasıl bir eylemde bulunacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sadece bir esinlenme mi, yoksa bir çalıntı şüphesiz var mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.