God of War Ragnarök DLC'si Yakında Duyurulabilir!

Daha öncelerde gelen sızıntılar God of War Ragnarök DLC'sinin geliştirilmekte olduğu ve yaklaşık %60 oranında tamamlandığı ortaya çıkmıştı.

Öyle ki serinin ilk oyununda DLC bulunmadığından bu söylenti oldukça şaşırtıydı. Dahası, geçen yıl oyunun piyasaya sürülmesinden hemen sonra oyunun teknik ekibinden Eric Williams, oyunun zaten çok büyük olması nedeniyle hayranların bir DLC beklememeleri gerektiğini söylemişti.

Ancak geçtiğimiz ay başka bir sızıntı God of War Ragnarök DLC söylentisini ikiye katladı. ViewerAnon, Sony Santa Monica'nın DLC olarak başlayan ancak Marvel's Spider-Man: Miles Morales gibi ayrı bir oyuna dönüşmesi beklenen bir oyun üzerinde çalıştığını söyledi.

DLC, Yılın Oyunu Ödülleri Gecesinde Duyurulabilir

Şimdi ise İspanya'nın en büyük oyun sitelerinden biri de olaya dâhil oldu. AreaJugones, Sony'nin içinden anonim kaynaklara atıfta bulunarak bahsi geçen DLC ya da standalone oyun olması beklenen paketin yıl sonundan önce duyurulacağını doğruladı.

Kaynaklar bu DLC'nin 7 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen Yılın Oyunu Ödülleri gecesinde duyurulmasının beklendiğinin altını çiziyor.

Bağımsız olsun ya da olmasın, böyle bir genişleme gerçekten yapım aşamasındaysa muhtemelen Atreus'a odaklanacak.

Peki sizin bu genişleme paketinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.