God of War Steam'de Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırdı

God of War, Steam isimli oyun platformunda oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalan yapım, çıktığı gün eş zamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı. Elde edilen başarıya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

God of War Steam'de Büyük Başarı Elde Etti

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen God of War, 14 Ocak 2022 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun PC sürümü, Epic Games Store ve Steam olmak üzere iki popüler dijital oyun mağazasına eklendi.

SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre oyunun bilgisayar sürümü, Steam platformunda oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Öyle ki, God of War çıktığı gün eş zamanlı oyuncu sayısı 49 bin 411'e ulaştı.

God of War'un PC sürümünün eş zamanlı oyuncu sayısı yükselmeye devam etti. Başarılı video oyunu, oldukça kısa bir süre içerisinde 64 bin 591 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Bu sayı, Steam'de yayımlanan PlayStation PC LLC oyunları için yeni bir rekor anlamına geliyor.

Bir önceki rekoru Horizon Zero Dawn kırmıştı. Yayıncılığını PlayStation PC LLC'nin üstlendiği Horizon Zero Dawn'ın eş zamanlı oyuncu sayısı, popüler dijital oyun platformu Steam'de 56 bin 557'ye ulaşmıştı.

Santa Monica Studio'da görevli Matt DeWald, kısa süre önce oyunun PC sürümüne ilişkin önemli bir açıklamada bulunmuştu. Oyunun PC sürümünün geliştirme sürecinin iki yıl sürdüğünü belirten DeWald, söz konusu yapımı genellikle klavye ve mouse ile oynadığını söylemişti.

Sony Interactive Entertainment, geçtiğimiz günlerde popüler video oyununun bilgisayar sürümüne ait bir oynanış videosu yayımlamıştı. 15 dakika uzunluğundaki videoda oyun 4K çözünürlüğünde ve ultra ayarlarda oynanmıştı.

God of War Minimum Sistem Gereksinimleri (720, 30 FPS)

Grafik Ayarları: Düşük

Ekran Kartı: Nvidia GTX 960 (4GB) ya da AMD R9 290X (4GB)

İşlemci: Intel Core i5 2500k 3.3Ghz veya AMD Ryzen 3 1200 3.1Ghz

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 70 GB HDD

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