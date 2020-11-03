Godfall Sistem Gereksinimleri Resmi Olarak Duyuruldu

Bu ay içerisinde çıkışını gerçekleştirecek olan Godfall için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Oyuncuların merak ettiği Godfall sistem gereksinimleri sonunda açıklandı. Detaylar haberimizde.

PlayStation 5 için duyurulan ilk oyun olma özelliğini taşıyan Godfall, aynı zamanda da PC (Epic Games Store) için de 12 Kasım 2020 tarihinde Gearbox Publishing yayıncılığında satışa sunulacak. Counterplay Games tarafından geliştirilmiş olan looter-slasher oyununun geçtiğimiz haftalarda geliştirilme sürecini tamamlanmış ve seri basım aşamasına geçilmişti.

Yakın mesafeli çatışmalar yapacağınız ve türe farklı bir soluk getirmesi beklenen Godfall oyununda, Earth (Dünya), Wind (Rüzgar), Air (Hava) ve Fire (Ateş) elementlerinin de büyük rol oynayacağı hikayeye göre dünyanın sonunu getirecek olan bir hadiseyi durdurmak ile yükümlü olan Knight's Order grubunun bir üyesi olacağız.

Senaryo boyunca seviye atlayacak, yeni yetenekler öğrenecek ve gireceğiniz savaşlara büyük etki edecek Legendary silahları keşfedeceksiniz. Bunların yanı sıra tanrısal güç veren zırhı da açarak, baş düşmanınız Macros ile yüzleşmek durumunda olacaksınız.

Godfall Sistem Gereksinimleri Ne Seviyede?

Godfall için geri sayım devam ederken, oyunu bilgisayarlarında oynayacak oyuncular için merak edilen bir detay daha açıklığa kavuştu. Gearbox Publishing ve Counterplay Games, resmi sistem gereksinimlerini açıkladılar.

Rahat bir deneyim için en aşağı AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600 işlemcili, 12 GB bellekli ve AMD Radeon RX 580 (8 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ekran kartlı bir bilgisayara ihtiyacınız olacak.

Sistem gereksinimleri ile ilgili tüm detaylar için aşağıya bakabilirsiniz.

Godfall En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5-6600

Bellek: 12 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 (8 GB) veya NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB)

Godfall Önerilen Sistem Gereksinimleri