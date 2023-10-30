GOG'a İki Popüler PlayStation Oyunu Geliyor!

Polonya asıllı video oyun dağıtıcısı GOG, bünyesinde bulunan çok sayıda oyunla hizmet vermeye devam ediyor. Yeni gelen habere göre Cadılar Bayramı indirimi ve kutlaması kapsamında GOG'a yakında iki popüler PlayStation oyunu geliyor.

UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu ve God of War

Video oyun dağıtıcısı GOG, çeşitli klasik PC oyunları için popüler bir yer hâline geldi.Genellikle ücretsiz hediyeler sunan oyun mağazası, şu anda Days Gone ve Horizon: Zero Dawn Complete Edition olmak üzere iki PlayStation oyunu sunuyor.

The Haunted Grounds are ready to reveal their secret.



God of War and UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection are coming soon to GOG!



Add them to your wishlist NOW: https://t.co/2NeEKttOyz pic.twitter.com/vjLxmvbPmM — GOG.COM (@GOGcom) October 30, 2023

GOG'un bugün X hesabından yaptığı bir paylaşımla iki yeni PlayStation oyununun daha sunulacağını öğrendik. Bunlar, UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu ve God of War oyunları oldu.

Bu iki oyunun GOG'a tam olarak ne zaman geleceğiyle ilgili kesin bir tarih verilmedi. Yalnızca çok yakında oyuncularla buluşturulacağı ifade edildi. Steam ve Epic Games Store'dan satın alınabilen oyunlar yakında GOG aracılığyla da oynanabilecek.

Böylece GOG'da Days Gone, Horizon: Zero Dawn Complete Edition, UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu ve God of War omak üzere tam dört PlayStation oyunu yer almış olacak.

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