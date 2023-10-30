Microsoft, Xbox Konsollarında Üçüncü Taraf Aksesuar Kullanımını Kaldırıyor!

Microsoft, Xbox konsollarında lisanssız üçüncü taraf aksesuar kullanımını yakında kaldıracak. Bazı oyuncular, bir hata mesajı aldıklarını ve üçüncü parti oyun kumandalarının çalışmamaya başladığını ifade etti.

12 Kasım'dan İtibaren Yasak!

Xbox, üçüncü taraf aksesuarlarların konsol sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle yetkilendirilmemiş aksesurların kullanımını engelleyecek. Bazı oyunculara gönderilen '0x82d60002' hata kodlu uyarı mesajında "Yetkilendirilmemiş aksesuarlar kullanmak oyun deneyiminize zarar verir. Bu nedenle, yetkisiz aksesuarlar 12 Kasım 2023'ten itibaren engellenecek." ifadesi yer aldı.

Bu uyarıyı alan kullanıcılar, Microsoft'tan lisans almış cihazların listesini görebilecekleri bir web bağlantısına yönlendirildi. Oyun kumandalarının ucuz kopyalarını kullanmanın önüne geçecek bu karar, Brook Gaming gibi öne çıkan markaları da etkiledi.

Bu sorun sadece ucuz taklit ürünlerde geçerli olmadığı için Brook Gaming resmî bir açıklama yaptı. Ürünlerinin Xbox konsollarında çalışmasını sağlamak için çözüm arayışında olduğunu söyledi.

Microsoft'un oyuncuları mutsuz eden bu kararı, yeni kablosuz kumandaları için pazarlama stratejisi olarak algılandı. Şirketin Xbox Series X ve Series S için kablosuz kumandalarını üretmesinin önündeki üçüncü parti üretici engelini kaldırmak istediği öne sürüldü.

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