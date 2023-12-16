GOG Kış İndirimleri Başladı: Popüler Oyunlar Ücretsiz Oluyor!

GOG yıllık kış indirimlerine başlayarak binlerce oyunda indirim fırsatları sunuyor. Bu kapsamda, oyunculara ekstra bir avantaj sağlamak amacıyla beş ücretsiz oyun da sunuluyor.

GOG'un Kış İndirimleri Başladı: Kaçırılmayacak Fırsatlar Sizi Bekliyor!

İlk ücretsiz oyun olarak Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager seçildi. Bu rogue benzeri yapım, normalde 19,99 dolara satılıyor, ancak GOG bültenine kaydolanlar 16 Aralık tarihine kadar bu oyunu ücretsiz olarak edinebilecekler.

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, zindan yönetimi simülasyonunu benzersiz bir şekilde sunuyor. Oyuncular zindanlarda keşif yapma ve macera yaşama yeteneği ile birlikte, aynı zamanda bu zindanları yönetme görevini üstleniyorlar.

Legend of Keepers, zindan keşfi ile yönetim seçenekleri arasında denge kurmayı gerektiren keyifli bir deneyim sunuyor.

Bu özel tekliften yararlanmak isteyenlerin, GOG bültenine kaydolarak Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager'ı 16 Aralık'a kadar ücretsiz olarak edinebileceklerini unutmasını önemle hatırlatırız.

Bu fırsatı kaçırmamak adına GOG'un kış indirimleri ve ücretsiz oyun kampanyasını takip etmekte fayda var.