GOG Kış İndirimleri Başladı: Popüler Oyunlar Ücretsiz Oluyor!
GOG kış indirimleri başladı. Ücretsiz oyun fırsatını kaçırmayın. İşte detaylar!
GOG yıllık kış indirimlerine başlayarak binlerce oyunda indirim fırsatları sunuyor. Bu kapsamda, oyunculara ekstra bir avantaj sağlamak amacıyla beş ücretsiz oyun da sunuluyor.
GOG'un Kış İndirimleri Başladı: Kaçırılmayacak Fırsatlar Sizi Bekliyor!
İlk ücretsiz oyun olarak Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager seçildi. Bu rogue benzeri yapım, normalde 19,99 dolara satılıyor, ancak GOG bültenine kaydolanlar 16 Aralık tarihine kadar bu oyunu ücretsiz olarak edinebilecekler.
Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, zindan yönetimi simülasyonunu benzersiz bir şekilde sunuyor. Oyuncular zindanlarda keşif yapma ve macera yaşama yeteneği ile birlikte, aynı zamanda bu zindanları yönetme görevini üstleniyorlar.
Legend of Keepers, zindan keşfi ile yönetim seçenekleri arasında denge kurmayı gerektiren keyifli bir deneyim sunuyor.
Bu özel tekliften yararlanmak isteyenlerin, GOG bültenine kaydolarak Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager'ı 16 Aralık'a kadar ücretsiz olarak edinebileceklerini unutmasını önemle hatırlatırız.
Steam'in 2024'ün İlk Yarısını Kapsayan İndirim Takvimi Açıklandı: Not Etmenizde Fayda Var!
Valve, 2024 yılının ilk yarısı için Steam İndirimleri programını açıkladı. Bir süre önce Valve, 2024 yılı için planlanan Steam İndirimleri ile ilgili detayları paylaşmıştı.
Bu fırsatı kaçırmamak adına GOG'un kış indirimleri ve ücretsiz oyun kampanyasını takip etmekte fayda var.
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