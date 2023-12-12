Steam'in 2024'ün İlk Yarısını Kapsayan İndirim Takvimi Açıklandı: Not Etmenizde Fayda Var!

Valve, 2024 yılının ilk yarısı için Steam İndirimleri programını açıkladı.

Bir süre önce Valve, 2024 yılı için planlanan Steam İndirimleri ile ilgili detayları paylaşmıştı. Bugün ise şirket, 2024 yılının ilk yarısı için Steam Yaz İndirimi 2024 tarihini de içeren daha ayrıntılı bir program açıkladı.

Devam eden tatil sezonuna rağmen Valve, ileriye dönük planlar yapmaya devam ederek geliştiricilere, yayıncılara ve oyunculara hazırlık yapmaları için bolca zaman tanıyor.

Bir Sonraki Steam Bahar İndirimi Ne Zaman?

Steam'in yayınladığı yeni detaylı 2024 takvimine göre Steam Bahar İndirimi, 2024 yılında 14 Mart'ta başlayacak ve 21 Mart'a kadar devam edecek.

Bir Sonraki Steam Yaz İndirimi Ne Zaman?

Tatillere daha çok olsa da Valve, Steam Yaz İndirimi 2024 tarihini de şimdiden açıkladı. Etkinlik 27 Haziran ve 11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Valve sadece büyük sezonluk indirimlerden ibaret değil, aynı zamanda tüm yıl boyunca birçok heyecan verici tür odaklı etkinlik ve festivale de ev sahipliği yapıyor.

2024 Yılının İlk Yarısında Gerçekleşecek Steam İndirimleri

Kapitalizm ve Ekonomi Festivali: 8 - 15 Ocak

Korsanlar Ninjalara Karşı Festivali: 22 - 29 Ocak

Next Fest: 5 - 12 Şubat

Remote Play Together: 12 - 19 Şubat

Dinolar Robotlara Karşı Festivali: 26 Şubat - 4 Mart

Bahar İndirimi: 14 - 21 Mart (büyük mevsim indirimi)

Deckbuilder Festivali: 25 Mart - 1 Nisan

FPS Festivali: 15 - 22 Nisan

Çiftçilik Festivali: 29 Nisan - 6 Mayıs

Sonsuz Tekrarlanabilirlik Festivali: 13 - 20 Mayıs

Açık Dünya Hayatta Kalma Festivali: 27 Mayıs - 3 Haziran

Next Fest: 10 - 17 Haziran

Yaz İndirimi: 27 Haziran - 11 Temmuz (büyük mevsim indirimi)

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