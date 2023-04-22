Görenler Gözlerine İnanamadı: Gökyüzünde Spiral Oluştu!
Alaska'da gökyüzünde ilginç bir oluşum tespit edildi. İşte o görüntüler!
Kuzey Kutbu'na yakın olduğu için sıklıkla ilginç doğa olaylarının gözlemlendiği Alaska'da bu sefer gökyüzünde spiral oluştu.
Aurora fotoğrafları çekmek için bölgede olan Todd Salat tarafından belgelenen spiral, görenleri hayrete düşürdü.
SpaceX Uçuşundan Sonra Oluştu
Alaska'da gökyüzünde görülen spiral, oldukça düzenli şekliyle dikkat çekiyor. Ancak bu spiral o kadar da alışılmadık bir görüntü değil.
Alaska'da oluşan spiralin bir benzeri daha önce Yeni Zelanda'da görülmüştü. Spiral, roket fırlatmalarından kaynaklanıyor.
Fotoğrafı kaydeden Todd Salat, SpaceX'in yakın zamanda gerçekleştirdiği Falcon 9 uçuşu sonrasında oluştuğunu belirtti.
Dünyanın En Güçlü Roketi Havada İnfilak Etti
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması, bugün şimdiye kadar fırlatılan en büyük roketi test etti. Başarılı bir şekilde başlayan test, Starship ve Super Heavy roketleri arasında yaşanan bir problem sonucunda oldukça başarısız bir şekilde son buldu.
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