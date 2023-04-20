Dünyanın En Güçlü Roketi Havada İnfilak Etti

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması, bugün şimdiye kadar fırlatılan en büyük roketi test etti.

Başarılı bir şekilde başlayan test, Starship ve Super Heavy roketleri arasında yaşanan bir problem sonucunda oldukça başarısız bir şekilde son buldu.

Milyarlarca Dolarlık Kaza

Güzel başladı ve güzel yükseldi. Ancak Starship ve Falcon Heavy ne yazık ki ayrılmak istemedi.



Milyar dolarlık bir test oldu. Eminim çok şey öğrenilmiştir. Sonraki denemede başarı şansı artık daha yüksek.#starship pic.twitter.com/vyvCaHWvwq — Selçuk Topal, PhD (@astronomTurk) April 20, 2023

Elon Musk'ın uzun süredir üzerinde durduğu Mars yolculuğu için nihai roket olarak görülen Starship, zorlu geliştirme sürecinin ve ertelemelerin ardından nihayet bugün pistte yerini aldı.

Uygun hava koşullarında başlayan test, ilk dakikalarda gayet iyi gidiyordu. Ancak kalkışın dördüncü dakikasında beklenmedik bir hata yaşandı. Hatanın Super Heavy roketi ile Starship uzay aracının birbirinden ayrılmamasına neden olduğu düşünülüyor.

Milyar dolarlık hata sonrasında Super Heavy roketi ve Starship uzay aracı, içindeki kargolarla birlikte infilak etti.

Elon Musk, yaptığı açıklamada SpaceX ekibini tebrik ederek birkaç ay içerisinde yapılacak yeni test kalkışı için birçok veri elde ettiklerini açıkladı.