Dünyanın En Güçlü Roketi Havada İnfilak Etti

Bugün testi gerçekleştirilen SpaceX roketi, havada infilak etti. Detaylar haberimizde!

Dünyanın En Güçlü Roketi Havada İnfilak Etti
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firması, bugün şimdiye kadar fırlatılan en büyük roketi test etti. 

Başarılı bir şekilde başlayan test, Starship ve Super Heavy roketleri arasında yaşanan bir problem sonucunda oldukça başarısız bir şekilde son buldu.

Milyarlarca Dolarlık Kaza

Elon Musk'ın uzun süredir üzerinde durduğu Mars yolculuğu için nihai roket olarak görülen Starship, zorlu geliştirme sürecinin ve ertelemelerin ardından nihayet bugün pistte yerini aldı.

Uygun hava koşullarında başlayan test, ilk dakikalarda gayet iyi gidiyordu. Ancak kalkışın dördüncü dakikasında beklenmedik bir hata yaşandı. Hatanın Super Heavy roketi ile Starship uzay aracının birbirinden ayrılmamasına neden olduğu düşünülüyor.

Milyar dolarlık hata sonrasında Super Heavy roketi ve Starship uzay aracı, içindeki kargolarla birlikte infilak etti.

Elon Musk, yaptığı açıklamada SpaceX ekibini tebrik ederek birkaç ay içerisinde yapılacak yeni test kalkışı için birçok veri elde ettiklerini açıkladı.

SpaceX Bugün Starship İçin Çıkacak Kararı Bekliyor
TEKNOLOJİ

SpaceX Bugün Starship İçin Çıkacak Kararı Bekliyor

SpaceX'e nihayet bugün, bir gün astronotları Mars'a fırlatabilecek yeni nesil Starship roketinin ilk yörüngesel fırlatmasını gerçekleştirme izni verilebilir.

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