Golden Joystick 2024 Ödülünün Kazananları Belli Oldu: İşte Yılın En İyileri!

Bu yıl 42.si düzenlenen Golden Joyistick ödüllerinin kazanlanları belli oldu. Öne çıkan özellikleriyle bu yıl oyunseverlerin kalbinde taht kuran yapımlar ödüllerine kavuştu. İşte kazananlar...

Golden Joystick 2024 Kazananları

1983 yılından bu yana yılın en iyi oyunlarının belirlendiği Golden Joystick ödülleri kısa bir süre önce 42. kez gerçekleştirildi. Oyunseverlerin heyecanla takip ettiği tören sonucunda yılın en sükse yapan yapımları çeşitli kategorilerde ödüller kazandı.

21 farklı kategoride en iyi oyunları belirlemek için 12 milyondan fazla oyun kullanıldığı etkinlikte, "Yılın Oyunu" ödülünün sahibi Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong oldu. Rekorlar kıran rol yapma oyunun yanı sıra Final Fantasy 7: Rebirth de, yedi dalda aday gösterildiği törende toplamda dört ödül kazandı.

İşte Game Golden Joystick 2024 Kazananları

En iyi ses tasarımı - Astro Bot

- Astro Bot En iyi müzik - Final Fantasy 7: Rebirth

- Final Fantasy 7: Rebirth En iyi hikaye anlatımı - Final Fantasy 7: Rebirth

- Final Fantasy 7: Rebirth En iyi çok oyunculu oyun - Helldivers 2

- Helldivers 2 En iyi görsel tasarım - Black Myth: Wukong

- Black Myth: Wukong En iyi bağımsız oyun - Balatro

- Balatro Kendileri tarafından yayımlanan en iyi bağımsız oyun - Another Crab's Treasure

- Another Crab's Treasure Yılın oyun stüdyosu - Team Asobi (Astro Bot)

- Team Asobi (Astro Bot) En iyi başrolü - Cody Christian (Final Fantasy 7: Rebirth)

- Cody Christian (Final Fantasy 7: Rebirth) En iyi yardımcı oyuncu - Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)

- Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth) Eleştirmenlerin seçtiği "çığır açan" oyun - Balatro

- Balatro Konsol ve PC'de hâlâ oynanan oyun - Minecraft

- Minecraft Mobilde hala oynanan oyun - Honkai: Star Rail

- Honkai: Star Rail Yılın PC oyunu - Satisfactory

- Satisfactory Yılın konsol oyunu - Helldivers 2

- Helldivers 2 En çok aranan oyun - GTA 6

- GTA 6 "Eleştirmenlerin Seçimi" kategorisi - Helldivers 2

- Helldivers 2 En iyi oyun donanımı - Steam Deck OLED

- Steam Deck OLED En iyi erken erişim oyunu - Lethal Company

- Lethal Company En iyi fragman - Helldivers 2

- Helldivers 2 "Yayıncıların Seçimi" kategorisi - Chained Together

- Chained Together En iyi uyarlama - Fallout

- Fallout Yılın en iyi oyunu - Black Myth Wukong

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