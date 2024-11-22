Golden Joystick 2024 Ödülünün Kazananları Belli Oldu: İşte Yılın En İyileri!
Merakla beklenen Golden Joystick 2024 ödüllerini kazanan yapımlar belli oldu.
Bu yıl 42.si düzenlenen Golden Joyistick ödüllerinin kazanlanları belli oldu. Öne çıkan özellikleriyle bu yıl oyunseverlerin kalbinde taht kuran yapımlar ödüllerine kavuştu. İşte kazananlar...
Golden Joystick 2024 Kazananları
1983 yılından bu yana yılın en iyi oyunlarının belirlendiği Golden Joystick ödülleri kısa bir süre önce 42. kez gerçekleştirildi. Oyunseverlerin heyecanla takip ettiği tören sonucunda yılın en sükse yapan yapımları çeşitli kategorilerde ödüller kazandı.
21 farklı kategoride en iyi oyunları belirlemek için 12 milyondan fazla oyun kullanıldığı etkinlikte, "Yılın Oyunu" ödülünün sahibi Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong oldu. Rekorlar kıran rol yapma oyunun yanı sıra Final Fantasy 7: Rebirth de, yedi dalda aday gösterildiği törende toplamda dört ödül kazandı.
İşte Game Golden Joystick 2024 Kazananları
- En iyi ses tasarımı - Astro Bot
- En iyi müzik - Final Fantasy 7: Rebirth
- En iyi hikaye anlatımı - Final Fantasy 7: Rebirth
- En iyi çok oyunculu oyun - Helldivers 2
- En iyi görsel tasarım - Black Myth: Wukong
- En iyi bağımsız oyun - Balatro
- Kendileri tarafından yayımlanan en iyi bağımsız oyun - Another Crab's Treasure
- Yılın oyun stüdyosu - Team Asobi (Astro Bot)
- En iyi başrolü - Cody Christian (Final Fantasy 7: Rebirth)
- En iyi yardımcı oyuncu - Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)
- Eleştirmenlerin seçtiği "çığır açan" oyun - Balatro
- Konsol ve PC'de hâlâ oynanan oyun - Minecraft
- Mobilde hala oynanan oyun - Honkai: Star Rail
- Yılın PC oyunu - Satisfactory
- Yılın konsol oyunu - Helldivers 2
- En çok aranan oyun - GTA 6
- "Eleştirmenlerin Seçimi" kategorisi - Helldivers 2
- En iyi oyun donanımı - Steam Deck OLED
- En iyi erken erişim oyunu - Lethal Company
- En iyi fragman - Helldivers 2
- "Yayıncıların Seçimi" kategorisi - Chained Together
- En iyi uyarlama - Fallout
- Yılın en iyi oyunu - Black Myth Wukong
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