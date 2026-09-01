Xiaomi'nin AMOLED Ekranlı Telefonu Tanıtıldı! 8.340 mAh Bataryası Var

Xiaomi merakla beklenen POCO X8'i kullanıcıların beğenisine sundu. Markanın yeni modeli 6,83 inç ekran, Snapdragon 6s Gen 4 işlemci, 8.340 mAh batarya ve 50 megapiksel kamerayla geliyor. İşte POCO X8 özellikleri ve fiyatı!

POCO X8 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,83 inç

Ekran türü: AMOLED

Ekran çözünürlüğü: 1.280 x 2.772 piksel

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Ekran tepe parlaklığı: 3.500 nit

İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Ana kamera: Optik görüntü sabitleme destekli 50 megapiksel

Derinlik kamerası: 2 megapiksel

Ön kamera: 16 megapiksel

Batarya: 8.340 mAh

Kablolu şarj: 67W

Kablolu ters şarj: 22,5W

Batarya ömrü: 1.600 şarj döngüsü sonrasında yüzde 80 kapasite

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Su ve toz dayanıklılığı: IP66 IP68 IP69 ve IP69K

Renk seçenekleri: Siyah beyaz ve turuncu

Boyutlar: 163,45 x 78,27 x 8,6 mm

Ağırlık: 223 gram

POCO X8 Ekran Özellikleri Neler?

POCO X8'de 6,83 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1.280 x 2.772 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran bulunuyor. Kullanıcılar, yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Buna ek olarak AMOLED ekranı LCD'ye kıyasla renkleri daha canlı gösterebiliyor.

POCO X8 İşlemci Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6s Gen 4 işlemcisi mevcut. Bu donanım Redmi Note 17 Pro gibi modellere de güç veriyor. Aynı zamanda 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini, 5 nm veya daha eski yongalara kıyasla daha yüksek performansta ve daha verimli çalıştığını belirtelim. İşlemci oyun performansında da üzmüyor. Bu kapsamda Genshin Impact, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi yapımları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

POCO X8 Kamera Özellikleri Neler?

Cihazda OIS destekli 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera yer alıyor. Bu sayede fotoğrafların el titremesi nedeniyle bulanık çıkması gibi sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Ek olarak 2 megapiksel çözünürlüklü yardımcı bir sensöre sahip. Ön tarafta ise 16 megapiksellik selfie kamerasına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

POCO X8 Batarya Özellikleri Neler?

Ürünün en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi de şüphesiz bataryası. Bu doğrultuda telefonda 67W hızlarında kablolu şarj olabilen 8.340 mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. Bu kapasitelerin iyi bir kullanıcı deneyimi için gayet yeterli olduğunu söylemek mümkün.

POCO X8 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

POCO X8 için açıklanan fiyat etiketi 399,99 euro. Bu da güncel döviz kuru üzerinden 22.395 TL’ye denk geliyor. Türkiye’de uygulanan vergiler de hesaba katıldığında ise bu rakam yaklaşık 45.648 TL seviyesine geliyor. Ülkemizde POCO telefonlarının satışta olduğunu göz önüne aldığımızda POCO X8’in de Türkiye pazarında satışa sunulması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

POCO X8 teknik özelilkleriyle beni memnun etmeyi başardı. Açıkcası kaliteli bir telefon olduğunu düşünüyorum. Özellikle benim ilgimi çeken tarafı bataryası oldu. 8.340 mAh kapasiteli pili kullanıcıları fazlasıyla memnun edecek diyebilirim. Bu sayede gün içinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak.