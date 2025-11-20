Golden Joystick Awards 2025 Kazananları Belli Oldu

GamesRadar+ sitesinin sponsorluğunda gerçekleştirilen canlı yayın ile Golden Joystick Awards 2025 kazananları bu hafta itibarıyla belli oldu. Clair Obscur: Expedition 33 oyununun damgasını vurduğu tam listeye haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Golden Joystick Awards 2025 Kazananlarında Clair Obscur: Expedition 33 Fırtınası

Toplamda yirmi beş farklı kategorinin bulunduğu ödül törenine damgasını vuran isim, Nihai Yılın Oyunu dahil altı farklı kategoride aldığı ödüller ile Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Ayrıca oyunun geliştiricisi Sandfall Interactive da Yılın Stüdyosu ödülünü evine götürdü. Kazananların sıralandığı tam listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.

En İyi Ses Tasarımı - Ghost of Yotei

R.E.P.O. En İyi Oyun Uyarlaması - Arcane Season 2

Lies of P: Overture En İyi Oyun Fragmanı - Grand Theft Auto 6 Trailer 2

AMD Ryzen 9 9950X3D En İyi Bağımsız Oyun - Blue Prince

Geliştirici Tarafından Yayınlanan - Hollow Knight: Silksong En İyi Başrol Oyuncusu - Jennifer English (Maelle, Clair Obscur: Expedition 33)

Peak En İyi Yeniden Yapım / Yenilenmiş Sürüm - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Clair Obscur: Expedition 33 En İyi Hikaye Anlatımı - Clair Obscur: Expedition 33

Ben Starr (Verso, Clair Obscur: Expedition 33) En İyi Görsel Tasarım - Clair Obscur: Expedition 33

Schedule 1 Yılın Konsol Oyunu - Ghost of Yōtei

Donkey Kong Bananza En Çok İstenen Oyun - GTA 6

Hollow Knight: Silksong Halen Oynanan - Mobil - Pokemon Go

Minecraft Yayıncıların Seçimi - Peak

Sandfall Interactive Nihai Yılın Oyunu - Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 dışında, Ghost of Yotei ve Hollow Knight: Silksong oyunlarının da ayrı ayrı ikişer ödülün sahibi olduğunu görebiliyoruz. Sandfall Interactive tarafından geliştirilen oyunun, The Game Awards şovunda da ondan fazla adaylığının olması ile gövde gösterisi yaptığını söyleyebiliriz. Bakalım bu performans ile gerçekten de Yılın Oyunu ödülünü bir kez daha almayı başarabilecek mi? Bunu öğrenmek için önümüzde üç haftadan az bir zaman kaldı.