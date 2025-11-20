Golden Joystick Awards 2025 Kazananları Belli Oldu
Bugün gerçekleştirilen tören ile Golden Joystick Awards 2025 kazananları nihayet belli oldular. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Bu sene kırk ikincisi düzenlenen Golden Joystick Awards için kazananlar açıklandı ve Clair Obscur: Expedition 33 fırtınası esti
- Sandfall Interactive tarafından geliştirilen oyunun altı galibiyeti bulunuyor. Ayrıca geliştiricisi de Yılın Stüdyosu seçildi.
- Ghost of Yotei ve Hollow Knight: Silksong da ayrı ayrı ikişer ödülün sahibi oldular.
GamesRadar+ sitesinin sponsorluğunda gerçekleştirilen canlı yayın ile Golden Joystick Awards 2025 kazananları bu hafta itibarıyla belli oldu. Clair Obscur: Expedition 33 oyununun damgasını vurduğu tam listeye haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
Golden Joystick Awards 2025 Kazananlarında Clair Obscur: Expedition 33 Fırtınası
Toplamda yirmi beş farklı kategorinin bulunduğu ödül törenine damgasını vuran isim, Nihai Yılın Oyunu dahil altı farklı kategoride aldığı ödüller ile Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Ayrıca oyunun geliştiricisi Sandfall Interactive da Yılın Stüdyosu ödülünü evine götürdü. Kazananların sıralandığı tam listeye aşağıdan göz atabilirsiniz.
- En İyi Ses Tasarımı - Ghost of Yotei
- En İyi Erken Erişim Oyunu - R.E.P.O.
- En İyi Oyun Uyarlaması - Arcane Season 2
- En İyi Oyun Genişlemesi - Lies of P: Overture
- En İyi Oyun Fragmanı - Grand Theft Auto 6 Trailer 2
- En İyi Oyun Donanımı - AMD Ryzen 9 9950X3D
- En İyi Bağımsız Oyun - Blue Prince
- En İyi Bağımsız Oyun - Geliştirici Tarafından Yayınlanan - Hollow Knight: Silksong
- En İyi Başrol Oyuncusu - Jennifer English (Maelle, Clair Obscur: Expedition 33)
- En İyi Çok Oyunculu Oyun - Peak
- En İyi Yeniden Yapım / Yenilenmiş Sürüm - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- En İyi Müzik Albümü - Clair Obscur: Expedition 33
- En İyi Hikaye Anlatımı - Clair Obscur: Expedition 33
- En İyi Yardımcı Oyuncu - Ben Starr (Verso, Clair Obscur: Expedition 33)
- En İyi Görsel Tasarım - Clair Obscur: Expedition 33
- Atılım Ödülü - Schedule 1
- Yılın Konsol Oyunu - Ghost of Yōtei
- Eleştirmenlerin Seçimi - Donkey Kong Bananza
- En Çok İstenen Oyun - GTA 6
- Yılın PC Oyunu - Hollow Knight: Silksong
- Halen Oynanan - Mobil - Pokemon Go
- Halen Oynanan - PC & Konsol - Minecraft
- Yayıncıların Seçimi - Peak
- Yılın Stüdyosu - Sandfall Interactive
- Nihai Yılın Oyunu - Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33'ün Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı
Geçtiğimiz ay PC ve konsollar için satışa sunulan Clair Obscur: Expedition 33'ün kamera arkası paylaşıldı. İşte görüntülere dair ayrıntılar!
Clair Obscur: Expedition 33 dışında, Ghost of Yotei ve Hollow Knight: Silksong oyunlarının da ayrı ayrı ikişer ödülün sahibi olduğunu görebiliyoruz. Sandfall Interactive tarafından geliştirilen oyunun, The Game Awards şovunda da ondan fazla adaylığının olması ile gövde gösterisi yaptığını söyleyebiliriz. Bakalım bu performans ile gerçekten de Yılın Oyunu ödülünü bir kez daha almayı başarabilecek mi? Bunu öğrenmek için önümüzde üç haftadan az bir zaman kaldı.