Clair Obscur: Expedition 33'ün Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Çok kısa sürede dünyanın dört bir yanında büyük bir popülerliğe ulaşan Clair Obscur: Expedition 33'e dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyunun kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medyada yayınlanan video, büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Clair Obscur: Expedition 33'ün Kamera Arkası Paylaşıldı

Sıra tabanlı RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Clair Obscur: Expedition 33'te Esquie karakterini seslendiren Maxence Cazorla, oyunun kamera arkası görüntülerini paylaştı. 2 dakika 11 saniye uzunluğundaki videoda motion capture (hareket yakalama) teknolojisiyle çekilen sahne yer alıyor.

The faces you met in-game.

The performances behind them.



This is the magic of motion capture: every look, gesture, heartbeat you see on screen was first lived in a studio, brought to life by real people.



🎭 Gustave: mocap by @maxencecazorla

🎭 Sophie: mocap by Estelle Darnault pic.twitter.com/mOeo8z3bev — Maxence Cazorla (@maxence_cazorla) May 12, 2025

Sandfall Interactive tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33 isimli oyun 24 Nisan 2025 tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunuldu. Bir milyon satış adedine yalnızca üç günde ulaşan oyun 4 Mayıs'ta 145 bin 63 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

Fransa'nın Belle Epoque döneminden esinlenen oyun grafikleri, atmosferi ve hikâyesiyle kendisine hayran bırakıyor. Oyun Steam'de 34,99 dolar (1.355 TL), Epic Games Store ve Xbox mağazasında 820 TL, PlayStation mağazasında ise 1.749 TL'ye satılıyor. Oyunun ilk günden Game Pass kütüphanesine eklendiğini belirtelim.