Clair Obscur: Expedition 33'ün Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Çok kısa sürede dünyanın dört bir yanında büyük bir popülerliğe ulaşan Clair Obscur: Expedition 33'e dair sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyunun kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Sosyal medyada yayınlanan video, büyük bir ilgiyle karşılaştı.

Sıra tabanlı RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Clair Obscur: Expedition 33'te Esquie karakterini seslendiren Maxence Cazorla, oyunun kamera arkası görüntülerini paylaştı. 2 dakika 11 saniye uzunluğundaki videoda motion capture (hareket yakalama) teknolojisiyle çekilen sahne yer alıyor.

The faces you met in-game.

The performances behind them.



This is the magic of motion capture: every look, gesture, heartbeat you see on screen was first lived in a studio, brought to life by real people.



🎭 Gustave: mocap by @maxencecazorla

🎭 Sophie: mocap by Estelle Darnault pic.twitter.com/mOeo8z3bev