Google, Türkiye'nin En Çok Arananlarını Açıkladı: Galatasaray Zirveyi Aldı
Google, Türkiye'nin 2024 arama trendlerini paylaştı. İşte 2024'te Google'da en çok aratılanlar!
Google, her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin 2024 arama karnesini paylaştı. Aramalar, İsimler, Kaybettiklerimiz, Diziler, Tarifler, Şarkı Sözleri ve Oyuncular gibi pek çok kategoride Türkiye'deki insanların en çok yaptığı aramalar ortaya çıktı. Pek çok kategoride Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen birinci olurken, rakipleri aramalar konusunda geride kaldı. İşte detaylar!
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Türkiye 2024'te En Çok Bunları Aradı
Google'a göre aramalarda birinci sıra bu sene Euro 2024 oldu. Çeyrek final oynadığımız turnuva milli takımımızın uzun süre sonra elde ettiği en büyük sportif başarı olurken, vatandaşların da yoğun ilgisini gördü. İkinci sırada ise Türkiye'yi sarsan olay "Narin Son Dakika" aramasını görüyoruz. Üçüncü sırada Türkiye Maçı, dördüncü sırada ise Osimhen yer alıyor. Olimpiyatlar ise yılın en çok aranan beşinci konusu. Tüm kategoriler ve tüm aramalar ise şu şekilde:
Aramalar
- Euro 2024
- Narin Son Dakika
- Türkiye Maçı
- Osimhen
- Olimpiyatlar
İsimler
- Osimhen
- Merih Demiral
- Ferdi Kadıoğlu
- Mustafa Sarıgül
- Rafa Silva
Kaybettiklerimiz
- Narin
- Merin Arolat
- Efe Deprem
- Aydemir Akbaş
- Tolga Savacı
Diziler
- Gaddar
- Kızıl Goncalar
- İnci Taneleri
- Hudutsuz Sevda
- Şahane Hayatım
Tarifler
- Dubai Çikolatası Tarifi
- Palamut Tarifi
- Soğuk Kahve Tarifi
- Laz Böreği Tarifi
- Jalapeno Turşu Tarifi
Şarkı Sözleri
- Lan Şarkı Sözleri
- Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
- Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
- Dilber Şarkı Sözleri
- Kömür Şarkı Sözleri
Oyuncular
- Hazar Ergüçlü
- Gamze Özçelik
- Kadir İnanır
- Erdal Beşikçioğlu
- Demet Evgar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede yer alan aramalardan kaç tanesinde sizin de payınız var? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.