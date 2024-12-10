Google, Türkiye'nin En Çok Arananlarını Açıkladı: Galatasaray Zirveyi Aldı

Google, her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin 2024 arama karnesini paylaştı. Aramalar, İsimler, Kaybettiklerimiz, Diziler, Tarifler, Şarkı Sözleri ve Oyuncular gibi pek çok kategoride Türkiye'deki insanların en çok yaptığı aramalar ortaya çıktı. Pek çok kategoride Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen birinci olurken, rakipleri aramalar konusunda geride kaldı. İşte detaylar!

Türkiye 2024'te En Çok Bunları Aradı

Google'a göre aramalarda birinci sıra bu sene Euro 2024 oldu. Çeyrek final oynadığımız turnuva milli takımımızın uzun süre sonra elde ettiği en büyük sportif başarı olurken, vatandaşların da yoğun ilgisini gördü. İkinci sırada ise Türkiye'yi sarsan olay "Narin Son Dakika" aramasını görüyoruz. Üçüncü sırada Türkiye Maçı, dördüncü sırada ise Osimhen yer alıyor. Olimpiyatlar ise yılın en çok aranan beşinci konusu. Tüm kategoriler ve tüm aramalar ise şu şekilde:

Aramalar

​Euro 2024 Narin Son Dakika Türkiye Maçı Osimhen Olimpiyatlar

İsimler

Osimhen Merih Demiral Ferdi Kadıoğlu Mustafa Sarıgül Rafa Silva

Kaybettiklerimiz

Narin Merin Arolat Efe Deprem Aydemir Akbaş Tolga Savacı

Diziler

Gaddar Kızıl Goncalar İnci Taneleri Hudutsuz Sevda Şahane Hayatım

Tarifler

Dubai Çikolatası Tarifi Palamut Tarifi Soğuk Kahve Tarifi Laz Böreği Tarifi Jalapeno Turşu Tarifi

Şarkı Sözleri

Lan Şarkı Sözleri Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri Dilber Şarkı Sözleri Kömür Şarkı Sözleri

Oyuncular

Hazar Ergüçlü Gamze Özçelik Kadir İnanır Erdal Beşikçioğlu Demet Evgar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede yer alan aramalardan kaç tanesinde sizin de payınız var? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.