Google, 25 Milyar Euro'luk Dava ile Karşı Karşıya

Hollanda ve İngiltere, dijital reklam pazarında rekabete engel olduğu gerekçesi ile Google'a 25 milyar euro'luk dava açtı. Google, bu iddia sonucunda davayı kaybetmesi durumunda yüklü bir ceza ödeyecek.

Son dönemde hemen hemen her gün yeni bir davaya karışan Google, yayıncılar ve reklamverenler arasındaki satışı koordine eden reklam teknolojisini kötüye kullanmak ile suçlanıyor. Daha önce de haksız rekabet, rakiplere rüşvet ve kullanıcıları kandırma gibi suçlamalardan para ödeme cezası alan Google, bu sefer de Hollanda ve İngiltere tarafından yüklü bir para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Google Davaya Karşı Tepkisini Gösterdi

Davanın gündeme hızlı bir şekilde oturması ile Google, karşı tepki gösterdi. Google'ın sözcüsü, davayı spekülatif ve fırsatçı olarak nitelendirdiği davaya karşı şiddetle mücadele edeceklerini de belirtti.

Önümüzdeki günlerde açılacağı konuşulan dava, ülkerdeki yayıncılar adına Geradin Partners hukuk şirketi tarafından yönetilecek. Hukuk şirketinden Damien Geradin, açıklamasında ''Toplumumuzda hayati bir rol oynayan yerel ve ulusal haber medyası da dahil olmak üzere yayıncılar, Google'ın rekabete aykırı davranışından uzun süredir zarar görüyor.'' ifadelerini kullandı.

Geradin Partners hukuk şirketi, geçen sene benzer durumda Fransa'nın Google'a açtığı davaya karşı mücadele ederek 268 milyon dolarlık bir ceza kesmişti. 19 Temmuz 2022'de de Rusya, Google'ı 365 milyon dolar para cezasına çarptırdı haberi ile karşı karşıya kalmıştık.