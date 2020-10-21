ABD Hükümeti, Google'a Dava Açtı: Sebebi Ne?

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, milyonlarca kullanıcısı bulunan Google'a karşı bir antitröst davası açtı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Google'a Dava Açıldı!

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Mountain View merkezli şirketin yasadışı bir tekeli sürdürmek için arama ve reklamcılık pazarlarında rekabeti engelleyici ve dışlayıcı uygulamalar kullandığını iddia ederek Google'a karşı bir antitröst davası açtı.

11 eyalette Başsavcılar tarafından da desteklenen dava, Google'ı dünyanın her yerinden milyarlarca kullanıcı ve reklamveren için internetin "tekel bekçisi" olarak adlandırıyor. Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm arama sorgularının neredeyse yüzde 90'ını oluşturduğu ve arama reklamcılığındaki tekellerini sürdürmek için dışlayıcı anlaşmalar gibi "rekabete aykırı taktikler" kullandığı iddia ediliyor.

Dava ayrıca Google'ı, rakip arama motorlarının mobil cihazlara önceden yüklenmesini yasaklayan anlaşmalar yapmakla suçluyor. Google, davanın tüketicilere yardımcı olmak için hiçbir şey yapmayacağını söylüyor.

Tekel Ne Demek?

Tekel veya monopol, bir pazarda belirli bir ürün için üretici ya da dağıtımcı olarak tek bir firmanın bulunması durumuna deniyor.

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