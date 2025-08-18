Google Yine Cezaya Mahkum Edildi: 1.471.960.983 TL Ödeyecek

Google'ın arama motorları arasında "tekel" oluşturması, pek çok ülkenin kendi bünyesindeki şirketleri korumak adına aldığı önlemlere karşı geliyor. Ancak Avusturalya, bu tekelleşmeye "dur" dedi ve Google'a devasa bir ceza kesti. Yürütülen rekabet soruşturması sonucunda Google, tam tamına 36 milyon dolar (1.471.960.983 TL) para cezasını ödemeyi kabul etti.

Google, diğer tekelleşme davalarına kıyasla bu defa sürece itiraz etmekle uğraşmadı. Onun yerine sorumluluğu kabul ederek cezayı ödemeyi ve konuya ilişkin düzenleyici kurumla iş birliği yapmayı seçti. Nihai kararı mahkeme verecek.

Google Telekom Operatörleriyle Anlaşma Yaptı, Arama Motorlarını Kısıtladı

Google, ülkedeki büyük telekom operatörleri Telstra ve Optus ile 2019'un sonundan başlayıp 2021'in ilk aylarına kadar sürecek bir anlaşma yapmıştı. Anlaşma kapsamında cihazlara yalnızca Google Arama uygulaması indirilecek ve bu işlem önceden gerçekleştirilecekti — yani kullanıcıların indirmesine gerek kalmadan, direkt yüklü olarak gelecekti.

İki operatör de bu sözleşme maddesini kabul etti. Karşılığında Google, bu operatörlere kullanıcıların yaptığı aramalardan elde edilen reklam gelirinin bir kısmını aktardı. Bu durumun pazar rekabetini ciddi şekilde sınırladığı tespit edildi. Durumun daha kötü bir hal almasını istemeyen rekabet kurumu ise hareke geçti.

Yapay Zekâ Arama Araçları da Rekabeti Kısıtlıyor

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), tüketicilerin farklı arama motorlarına erişim imkânının engellenmesinin "rekabeti azaltıcı, maliyetleri artırıcı ve hizmet kalitesini düşürücü" sonuçları olduğuna vurgu yaptı. Komisyonun başkanı Gina-Cass Gottlieb, yükselen yapay zekâ trendine de dikkat çekti. Ona göre arama araçlarının yapay zekâ desteğini ediniyor olması da rekabeti sınırlayan faktörler arasında yer alıyor. Kendisi, bu dönemde rekabetin korunmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.