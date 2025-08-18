Dikkat: Google'da Arama Yaparken Cebinizdeki Paradan Olabilirsiniz

Yapay zekânın hayatın her alanına dahil olması, işleri otomatik hale getiriyor olsa da beraberinde getirdiği korkunç riskler de var. Google Arama servisi, yapay zekâ özetleri sunan "AI Overviews" hizmeti sebebiyle şu an tehlikeli bir araç konumunda. Son haftalarda bildirilen raporlar, yapay zekâ özetlerinin Google'da arama yapan kullanıcıları direkt olarak dolandırıcılara yönlendirdiğini gösteriyor. Google AI Overviews, bir kullanıcı müşteri hizmetleri numarası aradığında, dolandırıcılara ait telefon numaralarını çıkarıyor. Bu numaraları teyit etmeden arayanların binlerce dolar maddi kaybı var.

Google AI Overviews Kapsamlı Olarak Temizlendi

Google, Washington Post'a yaptığı açıklamada bu sorunun çözüldüğünü ve güvenilir olmayan girdilerin düzenli olarak temizlendiğini duyurduysa da bazı vatandaşlar çoktan dolandırılmıştı. Örneğin Hindistan'da bir kullanıcı, "Swiggy müşteri hizmetleri" araması sonrası yönlendirildiği numara yüzünden 3.000 dolardan fazla para kaybetti. ABD'de bir emlak şirketi sahibi ise, Google aramalarında Royal Caribbean müşteri hizmetleri ararken AI Overviews bölümünde karşısına çıkan sahte numarayı aradı. Dolandırıcıya kredi kartı bilgilerini vermesine saniyeler kala dolandırıcılığı fark etti ve kurtuldu. Bunun gibi daha birçok örnek var.

Yapay Zekânın Verdiği Bilgileri Teyit Etmeden İşlem Yapılmamalı

Günümüzde yapay zekâyı arama motoru olarak kullanan kişi sayısı dudak uçuklatıyor. Ancak bilinmesi gerekiyor ki AI hata yapmaya çok müsait. Bazen bol keseden uyduruyor, hatta "hayal görerek" olmayan şeyleri olmuş gibi gösteriyor. Yapay zekânın güvenilir bir arama motoru olması için daha çok gelişmesi gerekiyor. Bu sebeple, yapay zekâ ile yapılan işlemlerde her daim şüpheci olmak gerekiyor.

Eğer bir telefon numarasına ihtiyacınız varsa, önceliğiniz mutlaka markanın web sayfasına bakmak olmalı. Bir bilgi arıyorsanız, yapay zekânın verdiği sonuçları birkaç farklı kaynak ile karşılaştırarak doğru olup olmadığına karar verebilirsiniz. Kısacası AI ile yapılan işlemler her daim kontrol edilmeli ve körü körüne güvenilmemeli.