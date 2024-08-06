Google ABD'deki Rekabet Davasını Kaybetti: Dev Ceza Kapıda!

ABD Adalet Bakanlığının Google'a yönelik yürüttüğü rekabet ve tekel davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, dev şirketin rekabet kurallarını ihlal ettiğine ve tekelcilik yaptığına karar verdi. İşte detaylar!

Adalet Bakanlığı Google'ı Tekelcilik Yapmakla Suçluyor

ABD Adalet Bakanlığının, geçtiğimiz aylarda teknoloji devi Google'a yönelik açtığı tekelcilik davasında ara karar nihayet çıktı. Şirketin arama hizmetleri ve metin reklamcılığı hizmetlerinde tekelcilik yaptığı iddia edilen davada, Google'ın aleyhine bir karar verildi. Mahkeme heyeti, yaptığı incelemelerden sonra büyük oranda hükûmet ile aynı noktaya vardı.

Davayı yürüten Yargıç Amit Mehta, Google'ın tekelci tavırlar sergilediğine ilişkin karar verdi. Öyle ki, ilgili mahkeme kararında tam olarak "Google bir tekelcidir ve tekelini sürdürmek için tekelci gibi davranmıştır." ifadesine yer verildi.

Google Karara İtiraz Edecek

Google tarafından konu hakkında açıklamalarda bulunan yönetici Kent Walker, mahkeme kararına itiraz edeceklerini söyledi. Mahkemenin Google'ın en iyi arama motoru olarak kabul ettiğini belirten Walker, mahkeme yoluyla şirketin daha iyi hale getirilmesine izin verilmediğini aktardı. ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi Jonathan Kanter ise kararın doğru olduğunu savundu.

Böylece ABD Adalet Bakanlığı ile Google arasındaki rekabet davasında ilk aşama, Google'ın tekelcilik yaptığının tespit edilmesiyle sonuçlanmış oldu. Ancak dava henüz sona ermediğini belirtmekte fayda var. Mahkeme, bundan sonraki aşamada Google'ın faaliyetlerini inceleyerek şirketin ceza alıp almayacağına karar verecek.

Uzmanlar, mahkemenin gidişatının bu şekilde devam ettiği bir senaryoda, firmanın dev bir para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google, sahiden de tekelcilik faaliyetlerinde bulunuyor mu? Yorumlarda buluşalım...