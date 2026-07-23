8.640 TL Değerindeki Google AI Pro Aboneliğini 327 TL’ye Aldık: İşte Yapmanız Gerekenler

Türkiye’de aylık 719,99 TL’ye sunulan Google AI Pro’nun bir yıllık maliyeti yaklaşık 8.640 TL’yi buluyor. Ancak aynı aboneliği alternatif bir yöntem ile 327 TL'ye almak mümkün. Üstelik bunun için bir başkasının hesabını kullanmanıza ya bir başkasının aile planına dahil olmanıza gerek yok. Aşağıda adım adım yapmanız gerekenleri anlattık.

Google AI Pro 327 TL’ye Nasıl Alınır?

12 Aylık Google AI Pro planına 327 TL karşılığında sahip olmak için ilk yapmanız gereken şey Tamindir Fırsatlar sayfasına gitmek ya da aşağıdaki fırsat kutusunu kullanarak Google AI Pro’nun satıldığı sayfayı açmak olmalı.

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Karşınıza G2A isimli dijital ürün pazarındaki “Google AI Gemini Pro 12 Ay” ilanı çıkacak. Burada ürünün türünün “Activation Link” yani etkinleştirme bağlantısı ve bölgesinin ise “Global” olarak gösterildiğinden emin olun. Sağladığımız link bu şartları karşılıyor. Ancak değişiklik olmadığından emin olun.

Bizim satın alma işlemini gerçekleştirdiğimiz sırada ürünün sepet fiyatı 6,47 dolardı. Buna G2A'nın komisyonu eklendiğinde ise fiyat 327 TL'yi buldu. Siz bundan biraz daha az ya da biraz daha pahalı bir meblağ ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yine de 8.640 TL ile kıyaslandığında oldukça düşük bir meblağ olduğu kesin.

Üst tarafta yer alan "Sign in / Register" butonuna tıklayın ve Register seçeneğine tıklayın. Uğraşmanıza gerek yok açılan sayfada direkt Google hesabınız ile hızlıca üye olabilirsiniz. Bu adımı tamamladıktan sonra satış sayfasına geri dönün. G2A Türkçe dil desteğine sahip değil.

Google Chrome'un çeviri özelliğini kullanmıyorsanız üzerinde "Add to cart" yazan butona basıp ürünü sepetinize ekleyin. Açılan ekranda "Go to cart" butonuna tıklayın. Ardından ise "Continue to payment" seçeneğini işaretleyin. G2A burada size başka satın alabileceğiniz ürünler önerebilir. "No, thanks" yazan butona tıklayarak devam edebilirsiniz

G2A, banka ve kredi kartlarının yanında PayPal, Skrill, Paysafecard ve bölgeye göre değişebilen farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Türkiye’den yaptığımız işlemde banka kartıyla ödeme seçeneğini kullandık. Burada ödeyeceğiniz toplam tutar da görünecek. Fazla para ödemediğinize emin olun.

Banka ya da kredi kartını seçtikten sonra kart numaranızı, son kullanma tarihini, güvenlik kodunu ve kart sahibinin adını girin. Belirtmekte fayda var ki G2A uzun zamandır var olan bir güvenilir bir satış platformu. Ancak internetten yaptığınız her alışveriş için düşük limitli bir sanal kart kullanmanızı taviye ederim.

Kart bilgilerinizin sonraki işlemler için kaydedilmesini istemiyorsanız “Save for future payments” kutusunu işaretlemeyin. Bilgileri girdikten sonra ödemeyi onaylayın. Bankanızın güvenlik sistemine bağlı olarak mobil uygulama veya SMS üzerinden ek onay vermeniz gerekebilir. Ödeme başarıyla tamamlandığında G2A’nın sipariş sayfası açılıyor.

Bu sayfada satın aldığınız ürünün yanında bulunan “Get item” seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada ürünün SafeKeys isimli dijital teslimat sistemi üzerinden sağlandığını göreceksiniz. Devam etmek için “Display item” butonuna basmanız gerekiyor.

“Display item” seçeneğine bastıktan sonra Google AI Pro’yu hesabınıza tanımlamanızı sağlayan özel bir bağlantı gösteriliyor. Bizim aldığımız bağlantının iki gün içerisinde kullanılması gerekiyordu. Bu süre satıcıya veya ürüne göre değişebilir. Bağlantıyı daha sonra kullanmak üzere bekletmek yerine satın alma işleminin hemen ardından etkinleştirmenizi öneriyoruz.

Bağlantıya tıklamadan önce kullandığınız tarayıcıda aboneliği satın almak istediğiniz Google hesabınız ile oturum açtığınıza emin olun. Google hesabınızın şifresini G2A, SafeKeys veya satıcıya ait herhangi bir sayfaya girmeyin. Hesabınıza yalnızca Google’ın resmi sayfası üzerinden giriş yapın.

“Open Activation Link” seçeneğine bastığınızda Google'ın abonelik sayfası açılacak. Ben halihazırda Plus abonesiydim. Bu nedenle açılan sayfa beni ekstra şaşırttı. Benim satın aldığım ürün G2A’da 12 aylık Google AI Pro aboneliği olarak listelenmesine rağmen Google’ın etkinleştirme ekranında Jio tarafından sunulan 18 aylık Google AI Pro kampanyası olarak göründü.

Ekranda yapılacak ödeme ise 0 TL olarak belirtildi. Burada para biriminin Rupi olduğunu görebilirsiniz. Endişe etmeyin, satıcı sizin Jio üzerinden elde edilen bir kampanyadan faydalanmanızı sağlıyor. Bilmeyenler için Jio, Hindistan merkezli bir telekomünikasyon ve teknoloji şirketi. Yani aslında her şey yasal.

Satıcı burada size sadece kendi operatörü tarafından verilen hakkı satıyor. Ben bu adımların hepsini tamamladım ve artık Ocak 2028'e kadar Google AI Pro için para ödememe gerek yok. Ayrıca 12 değil de 18 aylık abonelik aldığım için 13 bin TL'lik abonelik bedeli cebime kaldı.

Satın Alınan Ürün Neden Jio Kampanyası Olarak Görünüyor?

G2A’daki ilan ürünü “12 aylık ve global Google AI Pro etkinleştirme bağlantısı” olarak tanımlıyor. Ancak satın aldığımız bağlantı Google One üzerinde, Hindistan merkezli telekomünikasyon şirketi Jio tarafından sunulan 18 aylık kampanya şeklinde göründü.

Jio’nun resmi koşullarına göre bu kampanya normalde 18 yaşından büyük, uygun bir mobil tarifeyi aktif tutan Jio abonelerine sunuluyor. Buna karşılık G2A’daki satıcı aynı kampanyaya ait etkinleştirme bağlantısını “global” bir dijital ürün olarak satıyor. Satın aldığımız bağlantı Türkiye’deki Google hesabımızda çalıştı ve abonelik başarıyla etkinleştirildi.

Yine de bu durum gelecekte satılan bütün bağlantıların çalışacağını veya üyeliğin hiçbir zaman geri alınmayacağını garanti etmiyor. Google ya da Jio uygunluk durumunu yeniden kontrol ederse üyeliğin iptal edilmesi riski bulunabilir.

Ayrıca ilan 12 aylık olduğu için Google ekranında 18 ay görülse bile satın alma kararınızı en az 12 aylık kullanım beklentisiyle vermeniz daha doğru olacaktır. Fazladan görünen altı ayın her kullanıcıya sunulacağının garantisi bulunmuyor.

Google AI Pro Neler Sunuyor?

Gemini’ın gelişmiş modellerine daha yüksek kullanım sınırlarıyla erişim

Gemini üzerinden görsel ve video oluşturma araçları

Google Flow’da kullanılabilen aylık yapay zekâ kredileri

NotebookLM için daha yüksek kullanım sınırları

Gmail, Dokümanlar ve diğer Google uygulamalarında Gemini

Google Fotoğraflar, Gmail ve Drive arasında paylaşılan 5 TB depolama alanı

Gemini CLI ve Gemini Code Assist için daha yüksek kullanım hakları

Google’ın yeni yapay zekâ özelliklerine daha kapsamlı erişim

G2A'den Google AI Pro Almak Güvenli mi?

Yaptığımız işlemde ürün saniyeler içerisinde teslim edildi ve abonelik kendi Google hesabımızda başarıyla etkinleştirildi. Google şifremizi satıcıyla paylaşmamız veya hesabımızı başka birine teslim etmemiz gerekmedi.

Buna rağmen satın alma işlemi Google’dan değil, üçüncü taraf bir pazar yeri ve bağımsız bir satıcı üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle satın almadan önce şu noktalara dikkat etmelisiniz:

Satıcının güncel puanını ve kullanıcı yorumlarını kontrol edin.

Ürünün bölgesinin “Global” olarak belirtildiğinden emin olun.

Etkinleştirme bağlantısının kullanım süresini kontrol edin.

Yalnızca one.google.com adresinde Google hesabınıza giriş yapın.

adresinde Google hesabınıza giriş yapın. Google şifrenizi hiçbir satıcıyla paylaşmayın.

Ödeme için mümkünse düşük limitli bir sanal kart kullanın.

Etkinleştirme sonrasında üyeliğin süresini ve yenileme durumunu kontrol edin.

Kampanyanın ileride uygunluk gerekçesiyle sonlandırılabileceğini hesaba katın.

Editörün Yorumu

Yukarıda da belirttiğim üzere Google AI Pro aboneliğinün ülkemizdeki fiyatı 719.99 TL. Bu paraya 5 TB'lık Google depolama alanı da dahil. Ki hiçbir AI özelliği olmasa bile 18 ay geçerli 5 TB'lık depolama alanına 327 TL ödemek neredeyse bedava.

Açıkçası bu benim ilk G2A alışverişimdi. Ne kadar tasarruf ettiğime hala inanamıyorum. Tamindir Fırsatlar bu konuda beni gerçekten şaşırttı. Bunun giib daha pek çok fırsat var ve ben resmen bugüne kadar bir sürü şeye boşa para ödemiş gibi hissediyorum.