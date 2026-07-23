FPS Sevenlerden Tam Not Alan Oyun Ücretsiz Oldu! Çok İyi Hikayesi Var

Amazon, oyunculara birbirinden ilgi çekici oyunlar sunmaya devam ediyor. Geçen hafta Polly Vita, Framed Colleciton ve Escape Academy'yi oyuncuların ücretsiz erişimine açan şirket, bu hafta FPS ve bulmaca türlerini seven oyunculara iki oyunu birden bedava sunuyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Dağıtıyor?

Amazon, In Sound Mind ve Mystic Academy: Escape Room'u ücretsiz olarak sunmaya başladı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu sonsuza kadar geçerli bir fırsat değil. Mystic Academy: Escape Room'yı almak için 22 Ağustos 2026'ya,In Sound Mind'i almak içinse 23 Eylül 2026'ya kadar vaktiniz bulunuyor.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Prime Aboneliği Gerekli mi?

Normalde bu oyunları almak için Prime abonesi olmak şart. Bu da akıllara direkt "o zaman bunlar ücretli" gibi düşünce getirebilir ama Amazon'un ücretsiz 30 günlük deneme fırsatından faydalanırsanız aslında hiçbir şekilde ödeme yapmadan da bu oyunlara sahip olabilirsiniz.

Ücretsiz bir Prime abonesi olarak söz konusu oyunların yanı sıra Prime Video içeriklerine erişim, ücretsiz ve hızlı kargo gibi avantajlardan da yararlanmak mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken tek nokta, abonelik yenileme işleminden önce üyeliğinizi iptal etmek. Elbette avantajlardan memnun kalırsanız sürdürmeyi de tercih edebilirsiniz ama daha fazla aboneliği kullanmak gibi niyetiniz yoksa üyeliğinizi sonlandırarak çekim yapılmasını engellemelisiniz.

In Sound Mind Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında konumlanan In Sound Mind, temelde bir psikolojik gerilim ve bulmaca oyunu. Ama sadece basit korkutma tekniklerine dayanmıyor. Yani oyuncuyu kurtarmak için tek numarası jump scare (ekrana aniden yaratık vb. çıkmasına dayanan klasik korkutma yöntemi) değil.

Oyun zaten sizi atmosferi, hikâyesi, müzikleri ve dahasıyla germeyi başarıyor. Biraz oynadıktan sonra kendinizi doğrudan karakterin kendisi gibi hissediyorsunuz. Ana karakter, Desmond Wales adında bir terapist. Kendi zihninizin ve geçmişte görüştüğünüz hastaların travmalarını çözmek.

Hastaların korkusuyla yüzleşip onları huzura kavuşturmayı amaçlıyorsunuz. Oyunda ilerlerken hastalara ait ses kayıtlarını buluyorsunuz, bunları çaldığınızda kapılardan geçerek diğer bölümlere atlıyorsunuz. Her hastanın bölümü farklı bir travma içeriyor. Her bölümde o travma ile ilgili bulmacalar çözüyorsunuz.

Mystic Academy: Escape Room Nasıl Bir Oyun?

Mystic Academy: Escape Room, kaçış temalı bir bulmaca oyunu. Amacınız büyücülük okulundaki sınavları geçmek. Okulun gizli odalarını keşfedip yeteneğinizi kanıtlama çabası sarf ediyorsunuz. Bu süreçte gizli nesneleri bulup topluyorsunuz, yeni büyüler öğrenip kullanıyorsunuz, çeşitli bulmacaları çözüyorsunuz ve odalarda ilerliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse Mystic Academy: Escape Room, her oyuncuya hitap eden bir oyun değil. Ama bir FPS oyunu olan In Sound Mind, son derece geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Oyun, pek çok travmatik olayı merkezine alıyor. Çeşitli karakterlerin korkularıyla yüzleşmenizi sağlıyor.

Örneğin Steam'de "son derece olumlu" derecelendirmeye sahip. Birkaç kişinin oyundan bahsetmiyorum, binlerce kişi oyunu değerlendirmiş durumda. Üstelik bunlardan yüzde 95 kadarı olumlu. Açıkçası bu kadar beğenildiğini görünce ben de denemek istedim ve izlenimlerim çoğunluk gibi epey olumlu. Tabii, korku sevmiyorsanız oyunu pürdikkat şekilde oynayamayacağınızı da belirtmeliyim.